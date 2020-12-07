明倫社宅租金惹議 林洲民：不宜以自償為訴求

台北市明倫社會住宅3 房型44坪租金高達新台幣4萬餘元惹議。前台北市都發局長林洲民今晚表示，社宅為社會福利，不以民間企業的「自償」為訴求，呼籲北市府租金宜低、不宜高。

明倫社宅3房型44坪租金達4萬餘元，引起各界討論；就連北市文山區木柵社宅3房型51坪的月租金，也高達4萬200元。

針對明倫社宅的設計規劃、租金及機會成本問題，林洲民今晚在臉書發文闡述看法，他指出，明倫社宅自2015年春天起，歷經都市計劃變更、都市設計、建照執照、使用執照審議至如今準備正式入住，其工程發包金額為17億餘元。

其中，包括380戶居住單元外，還有台北市教育局參建180名額的幼兒園、社區公共保母30名、台北市社會局參建20人的日間身障作業設施，和台北市產發局參建的青創辦公室及店鋪等，集體成就確屬台灣社宅史的經典力作。

林洲民提到，報載都發局今年10月對議會報審的社宅租金，遠低於北市府11月對外公佈的租金，議會工務預算迄今未完成審定，若議會確實核定都發局所送審租金，難道表示北市府要「降租」。

此外，他認為報載「新計價公式」已是求利於民，並不可取，且過去從未使用過，強烈建議北市府應公開說明相關計算基準。

林洲民表示，社宅是依住宅法的旨義興建，是社會福利，社宅租金可比同「包租代管」、「大眾捷運系統」、「藝文場館」等，但不以民間企業的「自償」作為同樣訴求。

對於北市府近來常提到的「機會成本」說法，林洲民認為並不恰當，因為興建社宅是「義務」，而非施捨形式的「施惠於民」，千萬別說「本來大可以把這塊地拿去興建商場的，但是，現在拿來興建社會住宅，…，必須自償，拿回成本」。

他呼籲台北市長柯文哲，社宅聯盟歷經辛苦的25年，終於有第一批優質社宅可出租給弱勢族群，租金宜低、不宜高。