快訊

央行出手打炒房 賴正鎰：原子彈來了

拒買福灣！桂冠「巧克力湯圓」全面停產、收入捐公益

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市總預算案三讀通過 舉債1225億創新高

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市議會今三讀通過110年度總預算案。記者吳亮賢／攝影
新北市議會今三讀通過110年度總預算案。記者吳亮賢／攝影

新北市議會今三讀通過110年度總預算案，總計刪除8億124萬元，主要為公共用地建設基金，歲入歲出短差為143億9000萬元，將舉債弭平，明年度新北市府舉債金額也達到1225億，創下史上最高。新北主計處表示，今年舉新債部分已較去年減少1.1億。

新北主計處指出，歲入原列1658億379萬2000元，審議結果1650億255萬2,000元；歲出原列1801億9379萬2000元，審議結果1793億9255萬2000元，總計刪減8億124萬元。

新北主計處說明，歲出、歲入金額大多為對刪，較大筆金額為市府土地作價及公共用地建設基金6.25億，以及平均地權基金1.12億，另還有社會局計畫型補助6136萬，隨衛福部實際補助金額下修。

民進黨團表示，市府編列預算仍有許多檢討改進之處，呼籲市府任何施政都必須要有穩建的財政紀律做基礎，市府長期仰賴「借新債、還舊債」的舉債調度方式，是造成減債失敗的主因。

新北主計處表示，明年歲入歲出短差為143億9000萬元，將舉債弭平，但已較今年歲入歲出短差145億，減少約1.1億，等同於舉新債部分減少1.1億。另明年總共舉債1225億，其中1082億為償還債務，將妥適運用通過預算，推動各項公共建設、建構完善交通路網，廣設運動休閒設施，持續辦理公共托育及托老中心，提供弱勢及長者各項關懷照顧。

民進黨 新北

延伸閱讀

淡海輕軌沿線人行道全打通 大幅改善淡水交通環境

本土登革熱病例+1 新莊30歲女感染源待釐清

金門縣三讀通過「食安自治條例」 檢出瘦肉精將重罰

改善新北淡海輕軌周遭環境 新增7座人行橋

相關新聞

陽明山擎天崗水牛6死集體暴斃？ 陽管處：已送化驗

陽明山擎天崗發生水牛群體暴斃。一名王姓民眾上周爬擎天崗時，意外拍到水牛暴斃的影片及照片，陽明山公園管理處發言人張順發證實...

新北市總預算案三讀通過 舉債1225億創新高

新北市議會今三讀通過110年度總預算案，總計刪除8億124萬元，主要為公共用地建設基金，歲入歲出短差為143億9000萬...

不再與車爭道 淡海輕軌沿線人行道完成

搭乘淡海輕軌或轉乘其他大眾交通運輸工具，走在車速都很快的淡金路上，行人光想就有些卻步，因此，新北市府養工處完成淡海輕軌淡金路沿線人行道改善完成，人行道上還有漂亮綠帶，步行空間變舒適，市容更是有所提升。

吃飯機車被開紅單 汐止夜市盼增停車格

新北市汐止區觀光夜市下午過後會慢慢出現人潮，一到晚上人一多，周圍到處就停了好多的機車，但是機車位不夠，到處停車也出現開紅單的情況，影響到夜市的生意，今(7)日市議員張錦豪會勘，看能否增設機車停車位。

金山將再增兩處Youbike 要串聯觀光景點

目前金山區僅有三處Youbike站點，為讓觀光區的Youbike發揮最大的觀光效益，市議員張錦豪再度爭取兩個點位設站，第四站將會在中山路與中興路交接處的大路口，而第五站則是會在中山溫泉公園，期待透過增添站點的景點串聯，創造出金山綠能旅遊效應。

平溪鐵路停駛 區公所籌經費加開接駁巴士

台鐵瑞芳至侯硐段4日發生嚴重坍方，停駛期間須延至13日，鐵路平溪線都受到影響，為此平溪區公所籌措經費延伸服務，加開12/7-12/11早上晚上各兩班的接駁巴士，來往平溪區菁桐、平溪、嶺腳、慶和、十分至瑞芳火車站，區民可多加利用。

淡海輕軌沿線人行道全打通 大幅改善淡水交通環境

淡海輕軌綠山線、藍海線開通後搭乘人次不斷上升，新北市也斥資1.1億在綠山線周邊打造2.5公里長的人行道，昨日完工，可串聯...

斥資6700萬！ 文湖線座位全面汰換座位與站位都增加

台北捷運文湖線370型車款的弧線型深藍色座椅，頻遭民眾抱怨不好坐、屁股易滑來滑去，列車轉彎時座位有如滑梯，會貼到鄰座乘客...

新北耶誕城巨星演唱會三鐵合作 疏運20萬人流

新北歡樂耶誕城重頭戲巨星耶誕演唱會12日、13日將在市民廣場登場，預估吸引逾20萬人次造訪，市府今指出已協調高鐵、台鐵調...

聲寶攜手白金扶輪社送愛 400台空氣清淨機助弱勢

家電品牌聲寶股份有限公司與台北市白金扶輪社今合贈400台空氣清淨機給新北市府，將透過好日子愛心大平台媒合，提供140處社...

北市成立資料委員會 柯文哲：開放資料後續訂收費機制

為發揮大數據最大價值，北市府率全國之先，跨局處成立府級「資料治理委員會」，台北市長柯文哲表示，北市府成立資料治理委員會，...

耶誕城防疫升級？ 侯友宜：一定要戴起口罩

境外移工確診病例不斷攀升，適逢新北歡樂耶誕城，也吸引不少移工前來參觀，對於是否升級防疫措施，新北市長侯友宜表示，新北市辦...

熱門新聞

北市青山宮遶境途經飯店有男女在窗台上演活春宮 警將偵辦

萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

有感遶境吵雜又易引火災 網齊讚行天宮是宮廟界清流

陽明山擎天崗水牛6死集體暴斃？ 陽管處：已送化驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。