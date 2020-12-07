新北市總預算案三讀通過 舉債1225億創新高

新北市議會今三讀通過110年度總預算案，總計刪除8億124萬元，主要為公共用地建設基金，歲入歲出短差為143億9000萬元，將舉債弭平，明年度新北市府舉債金額也達到1225億，創下史上最高。新北主計處表示，今年舉新債部分已較去年減少1.1億。

新北主計處指出，歲入原列1658億379萬2000元，審議結果1650億255萬2,000元；歲出原列1801億9379萬2000元，審議結果1793億9255萬2000元，總計刪減8億124萬元。

新北主計處說明，歲出、歲入金額大多為對刪，較大筆金額為市府土地作價及公共用地建設基金6.25億，以及平均地權基金1.12億，另還有社會局計畫型補助6136萬，隨衛福部實際補助金額下修。

民進黨團表示，市府編列預算仍有許多檢討改進之處，呼籲市府任何施政都必須要有穩建的財政紀律做基礎，市府長期仰賴「借新債、還舊債」的舉債調度方式，是造成減債失敗的主因。

新北主計處表示，明年歲入歲出短差為143億9000萬元，將舉債弭平，但已較今年歲入歲出短差145億，減少約1.1億，等同於舉新債部分減少1.1億。另明年總共舉債1225億，其中1082億為償還債務，將妥適運用通過預算，推動各項公共建設、建構完善交通路網，廣設運動休閒設施，持續辦理公共托育及托老中心，提供弱勢及長者各項關懷照顧。