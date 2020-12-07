淡海輕軌沿線人行道全打通 大幅改善淡水交通環境

淡海輕軌綠山線、藍海線開通後搭乘人次不斷上升，新北市也斥資1.1億在綠山線周邊打造2.5公里長的人行道，昨日完工，可串聯輕軌與淡海新市鎮周邊人行空間，不過仍有民眾對輕軌開通後的交通配套提出質疑，如市府在藍海線通車後變動公車路線，公車857路線、紅23路線都不再進漁人碼頭，民眾上班都得走上1.5公里，新北市交通局回應，近期會與新北捷運公司重新討論公車恢復原通行路線的可行性。

淡海輕軌藍海線11月中營運後，使得淡海輕軌整體運量從以前的單日1萬人次飆升至1萬8千人次，成長將近一倍，與藍海線多站重疊的綠山線運量也連帶大幅成長，為了提升整體交通網絡，市府也斥資1.1億整建周邊人行道。

新北市副市長陳純淨指出，過去淡金路多段道路沒有人行通行空間，居民都得走在道路上與車輛爭道，險象環生，市府於2018年開始分階段施作人行道串聯工程，終於今日正式啟用，將輕軌周邊與淡海新市鎮的人行道全部打通。

新北市工務局此次耗費兩年時間打通淡金路沿線人行道，並新設7座人行橋串聯人行動線，路面也都使用透水鋪面，就算大雨來襲也不會積水。

工務局指出，此次淡海輕軌沿線打通的人行道總工程約2.5公里，市府利用平面實體人行道及跨河人行橋兩種方式打通淡金路通行瓶頸，未來民眾可以利用行走或騎乘Ubike往返淡水地區，再加上已完工的淡海輕軌第一期，淡水交通路網將越來越完整。

不過搭配淡海輕軌所做的交通配套仍有質疑的聲浪傳出，在地居民表示，藍海線營運後，三重客運公車857路線、紅23路線都變更路線，改成只到捷運沙崙站，不再進去漁人碼頭，使漁人碼頭內的漁市、海巡署、福隆飯店、漁會員工都得從沙崙站走上1.5公里才能到公司，或至別處轉乘唯一進入漁人碼頭的紅26線公車，上班時間約多出20至30分鐘。

新北市議員鄭宇恩建議，市府可讓公車857線、紅23線在上、下班時間進入漁人碼頭，這樣不只能增加搭乘人次，還能照顧碼頭內的上班族，可謂一舉兩得。