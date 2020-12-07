快訊

中職／中信兄弟教練團異動！林威助確定升任一軍總教練

拒買福灣！桂冠「巧克力湯圓」全面停產、收入捐公益

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡海輕軌沿線人行道全打通 大幅改善淡水交通環境

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市工務局打通淡海輕軌沿線2.5公里人行道，提供民眾更優質的行走環境。記者張睿廷／攝影
新北市工務局打通淡海輕軌沿線2.5公里人行道，提供民眾更優質的行走環境。記者張睿廷／攝影

淡海輕軌綠山線、藍海線開通後搭乘人次不斷上升，新北市也斥資1.1億在綠山線周邊打造2.5公里長的人行道，昨日完工，可串聯輕軌與淡海新市鎮周邊人行空間，不過仍有民眾對輕軌開通後的交通配套提出質疑，如市府在藍海線通車後變動公車路線，公車857路線、紅23路線都不再進漁人碼頭，民眾上班都得走上1.5公里，新北市交通局回應，近期會與新北捷運公司重新討論公車恢復原通行路線的可行性。

淡海輕軌藍海線11月中營運後，使得淡海輕軌整體運量從以前的單日1萬人次飆升至1萬8千人次，成長將近一倍，與藍海線多站重疊的綠山線運量也連帶大幅成長，為了提升整體交通網絡，市府也斥資1.1億整建周邊人行道。

新北市副市長陳純淨指出，過去淡金路多段道路沒有人行通行空間，居民都得走在道路上與車輛爭道，險象環生，市府於2018年開始分階段施作人行道串聯工程，終於今日正式啟用，將輕軌周邊與淡海新市鎮的人行道全部打通。

新北市工務局此次耗費兩年時間打通淡金路沿線人行道，並新設7座人行橋串聯人行動線，路面也都使用透水鋪面，就算大雨來襲也不會積水。

工務局指出，此次淡海輕軌沿線打通的人行道總工程約2.5公里，市府利用平面實體人行道及跨河人行橋兩種方式打通淡金路通行瓶頸，未來民眾可以利用行走或騎乘Ubike往返淡水地區，再加上已完工的淡海輕軌第一期，淡水交通路網將越來越完整。

不過搭配淡海輕軌所做的交通配套仍有質疑的聲浪傳出，在地居民表示，藍海線營運後，三重客運公車857路線、紅23路線都變更路線，改成只到捷運沙崙站，不再進去漁人碼頭，使漁人碼頭內的漁市、海巡署、福隆飯店、漁會員工都得從沙崙站走上1.5公里才能到公司，或至別處轉乘唯一進入漁人碼頭的紅26線公車，上班時間約多出20至30分鐘。

新北市議員鄭宇恩建議，市府可讓公車857線、紅23線在上、下班時間進入漁人碼頭，這樣不只能增加搭乘人次，還能照顧碼頭內的上班族，可謂一舉兩得。

新北市交通局表示，當初調整公車857路線、紅23路線都有與地方里民做過溝通，確認沒有意見後才進行，不過既然有民眾現在提出問題，市府也會重新就這兩條路線是否恢復通行漁人碼頭進行討論。

新北市副市長陳純敬(左二)帶領市府團隊與新北市議員江怡臻(左三)、陳偉杰(左四)至淡海輕軌沿線視察人行道改善成果。記者張睿廷／攝影
新北市副市長陳純敬(左二)帶領市府團隊與新北市議員江怡臻(左三)、陳偉杰(左四)至淡海輕軌沿線視察人行道改善成果。記者張睿廷／攝影
淡海輕軌藍海線開通後，公車857路線不再行駛至漁人碼頭內，使得許多上班族都得走上1.5公里才能到公司。圖／三重客運提供
淡海輕軌藍海線開通後，公車857路線不再行駛至漁人碼頭內，使得許多上班族都得走上1.5公里才能到公司。圖／三重客運提供

人行道 淡海輕軌

延伸閱讀

改善新北淡海輕軌周遭環境 新增7座人行橋

淡海輕軌連三天逾2萬人次 新北捷推折扣套票吸觀光

淡海輕軌藍海線帶人潮 平日湧2萬人次

慶淡海輕軌通車 600秒高空煙火照亮淡水河

相關新聞

陽明山擎天崗水牛6死集體暴斃？ 陽管處：已送化驗

陽明山擎天崗發生水牛群體暴斃。一名王姓民眾上周爬擎天崗時，意外拍到水牛暴斃的影片及照片，陽明山公園管理處發言人張順發證實...

中捷12/19正式通車難！ 盧秀燕：北捷提報告才是決策點

台中市議會今天舉行總預算民政、財經部分的二讀會，藍綠議員關切中捷何日再通車？議員追問北捷何時提出報告？誰來議會說明？更要...

明倫社宅很貴仍爆滿？夾心世代不得不做的選擇

台北市明倫社宅開放申請後，租金過高問題便持續遭到批評，但同時該社宅354戶的可申請名額（扣除青創戶26戶），卻在一週後有高達1,378人申請。為什麼一間貴到輿論罵翻的社會住宅，卻仍然供不應求？

淡海輕軌沿線人行道全打通 大幅改善淡水交通環境

淡海輕軌綠山線、藍海線開通後搭乘人次不斷上升，新北市也斥資1.1億在綠山線周邊打造2.5公里長的人行道，昨日完工，可串聯...

斥資6700萬！ 文湖線座位全面汰換座位與站位都增加

台北捷運文湖線370型車款的弧線型深藍色座椅，頻遭民眾抱怨不好坐、屁股易滑來滑去，列車轉彎時座位有如滑梯，會貼到鄰座乘客...

新北耶誕城巨星演唱會三鐵合作 疏運20萬人流

新北歡樂耶誕城重頭戲巨星耶誕演唱會12日、13日將在市民廣場登場，預估吸引逾20萬人次造訪，市府今指出已協調高鐵、台鐵調...

聲寶攜手白金扶輪社送愛 400台空氣清淨機助弱勢

家電品牌聲寶股份有限公司與台北市白金扶輪社今合贈400台空氣清淨機給新北市府，將透過好日子愛心大平台媒合，提供140處社...

北市成立資料委員會 柯文哲：開放資料後續訂收費機制

為發揮大數據最大價值，北市府率全國之先，跨局處成立府級「資料治理委員會」，台北市長柯文哲表示，北市府成立資料治理委員會，...

耶誕城防疫升級？ 侯友宜：一定要戴起口罩

境外移工確診病例不斷攀升，適逢新北歡樂耶誕城，也吸引不少移工前來參觀，對於是否升級防疫措施，新北市長侯友宜表示，新北市辦...

發揮大數據價值 北市府成立資料治理委員會

隨著大數據時代的來臨，台北市政府為發揮數據的最大價值，率先全國設立跨局處的府級資料治理委員會，運用公私協力結合政府及民間...

強化會考競爭力 新北千名國中生 靠這個減C成功

新北市今（109）年國中教育會考，全市國文待加強C比例較去年減少2.84%，更低於全國平均，有近千位學生國文減C成功，其...

新北社宅租金 擬依所得分級收費

社會住宅租金近期備受討論，新北市議會近期審議明年預算，新北市議員張維倩說，新北社宅租金以周遭租金的平均值，算出一般戶8折...

熱門新聞

北市青山宮遶境途經飯店有男女在窗台上演活春宮 警將偵辦

萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

有感遶境吵雜又易引火災 網齊讚行天宮是宮廟界清流

陽明山擎天崗水牛6死集體暴斃？ 陽管處：已送化驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。