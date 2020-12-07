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不再與車爭道 淡海輕軌沿線人行道完成

觀天下 / 記者廖品涵／淡水報導
淡海輕軌淡金路沿線人行道改善完成，人行道上還有漂亮綠帶，步行空間變舒適，市容更是有所提升。 圖／紅樹林有線電視提供
淡海輕軌淡金路沿線人行道改善完成，人行道上還有漂亮綠帶，步行空間變舒適，市容更是有所提升。 圖／紅樹林有線電視提供

搭乘淡海輕軌或轉乘其他大眾交通運輸工具，走在車速都很快的淡金路上，行人光想就有些卻步，因此，新北市府養工處完成淡海輕軌淡金路沿線人行道改善完成，人行道上還有漂亮綠帶，步行空間變舒適，市容更是有所提升。

以往淡金路可以說是沒有人行空間，民眾行走就是走在馬路上，加上淡金路上下班時間車流量大，行人與汽機車爭道相當危險，為了鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具，淡金路輕軌沿線人行道的建置，不但給予乘客步行的安全空間，還美化市容，為居民創造舒適的居住休憩環境，更加考量到淡水雨季多雨，人行道設計透水鋪面，不易積水，行人與單車騎士不必擔心路滑問題。

新北市副市長陳純敬表示，為改善輕軌沿線人行環境，讓行人有更舒適的行走空間，養工處在淡金路沿著輕軌各路段人行道平面，打通、拓寬及增設人行道，更增設7座人行橋串聯人行動線，讓行人不但不需要與車爭道，人行道上還多了漂亮綠帶，美化市容打造舒適的步行空間，更有助於新北市與國際接軌。

市議員陳偉杰指出，改善後的人行道，沿線多了綠帶設施、鋪設透水鋪面，更加配置自行車道，打造綠色生態網絡，還可以發現人行道相當平整美觀，與民宅間、樹穴以及綠帶銜接處高差收順，溝蓋磚紋更是對齊一致，從小細節可以看出大用心，而人行道啟用後民眾將可以更加輕鬆的轉換運用輕軌、公車與Youbike等交通工具，不用再與車爭道險象環生，也為整個淡海新市鎮美化升級。

人行道 淡海輕軌

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