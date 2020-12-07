吃飯機車被開紅單 汐止夜市盼增停車格

新北市汐止區觀光夜市下午過後會慢慢出現人潮，一到晚上人一多，周圍到處就停了好多的機車，但是機車位不夠，到處停車也出現開紅單的情況，影響到夜市的生意，今(7)日市議員張錦豪會勘，看能否增設機車停車位。

現場會勘了幾個可能施作機車停車格的地點，目前將先從觀光夜市汐科路上原有的機車格旁進行延伸，大約可以增加25個機車格，另外運動中心旁的空間也有利用的可能性，將研議討論可行性。

汐止區觀光夜市自治會長陳秀琴表示，觀光夜市的消費者騎機車來比較多，但是機車位不足，所以常常被檢舉，希望可以增設機車格，讓消費者進來逛街或用餐，可以比較安心，不用擔心車子被開紅單。

新北市議員張錦豪表示，目前會先增加汐科路部分的機車停車格，大約會有25個停車位，其他位置會再研議，一切都以不影響到車輛的通行和安全為主。

不易停車的環境導致消費者沒有前來的意願，希望能再兼顧環境還有不影響車輛通行的情況下增設機車停車格，讓觀光夜市週邊的停車環境更好，也能帶動夜市生意。