金山將再增兩處Youbike 要串聯觀光景點

新北市汐止區觀光夜市下午過後會慢慢出現人潮，一到晚上人一多，周圍到處就停了好多的機車，但是機車位不夠，到處停車也出現開紅單的情況，影響到夜市的生意，今(7)日市議員張錦豪會勘，看能否增設機車停車位。

2020-12-07 19:49