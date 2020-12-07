金山將再增兩處Youbike 要串聯觀光景點
目前金山區僅有三處Youbike站點，為讓觀光區的Youbike發揮最大的觀光效益，市議員張錦豪再度爭取兩個點位設站，第四站將會在中山路與中興路交接處的大路口，而第五站則是會在中山溫泉公園，期待透過增添站點的景點串聯，創造出金山綠能旅遊效應。
市議員張錦豪表示，目前Youbike站在重劃公園的流蘇公園以及杜鵑公園還有中角灣衝浪基地，未來在中山路、中興路與加投路交界大路口的第四站，不只是離市中心相當接近，一旁不到一百公尺處還有兩大客運業者，民眾來到金山旅遊，一下客運將可以立刻轉換騎乘Youbike，此外未來金山第四、五個Youbike站點，系統都將還是1.0，民眾不需要擔心系統不相容的問題。
金山區Youbike第四站點，預計將會在明年初設樁，待通電、車輛進駐後將隨即啟用，而未來民眾到金山旅遊，除了步行、公車、計程車外，將還有更多的Youbike站點可以選擇，市議員要爭取讓Youbike網絡更密集，讓不論是居民日常生活通勤或是遊客觀光都更輕鬆便利。
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