平溪鐵路停駛 區公所籌經費加開接駁巴士

台鐵瑞芳至侯硐段4日發生嚴重坍方，停駛期間須延至13日，鐵路平溪線都受到影響，為此平溪區公所籌措經費延伸服務，加開12/7-12/11早上晚上各兩班的接駁巴士，來往平溪區菁桐、平溪、嶺腳、慶和、十分至瑞芳火車站，區民可多加利用。

台鐵平溪線因為4日在侯硐段的邊坡滑落狀況，導致烈車無法順利在平溪區營運，當地對外交通成了一大棘手難題，不僅民眾跨區工作、上下學困難，以觀光為主的產業也大受影響。

平溪魅力商圈理事長林高美雲表示，今年冬季相較往年更為多雨，遊客本來就少，再加上火車停駛後，老街上幾乎沒什麼遊客，小吃店還有在地人捧場，但天燈等伴手禮店，生意相較上週不到兩成，火車站附近也不見人潮，店家幾乎都拉下鐵門休息。

平溪區長曾繁盛表示，原本台鐵預計在8日就能搶通平溪線火車的營運，但因為停駛時間延長，導致區民對外交通不便的狀況更為嚴重，為此公所發揮緊急應變的機制，加開12/7-12/11早上晚上各兩班的接駁巴士，來往平溪區菁桐、平溪、嶺腳、慶和、十分至瑞芳火車站，區民可多加利用，改善台鐵暫時停駛的不便。