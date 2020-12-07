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改善新北淡海輕軌周遭環境 新增7座人行橋

中央社 / 新北7日電

新北市淡金路沿線過去沒有行人可走空間，人車爭道險象環生；配合淡海輕軌通車，市府在周邊設置人行道並新增7座人行橋，副市長陳純敬今天表示，將串連輕軌周圍及淡海新市鎮。

淡海輕軌第一期綠山線於民國107年通車，主要行經淡金路及淡海新市鎮內道路，新北市副市長陳純敬今天上午前往視察淡海輕軌周邊人行道建置完工情形。

新北市養工處簡報指出，過去淡金路沒有行人的通行空間，以致附近居民必須冒險走在車道上，本次除平面打通及拓寬、增設人行道，同時新設7座人行橋串聯人行動線，全線並建置綠色生態路網；全長總計約2.5公里，總工程經費新台幣1億1100萬元，其中5328萬元由內政部營建署補助。

陳純敬致詞表示，沿綠山線分階段進行人行道串聯工程，依序改善人行環境不佳且車流量較大路段，並針對使用率頻繁路段增建人行道，讓輕軌周圍及淡海新市鎮人行空間能全數串聯。

人行道 淡海輕軌

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