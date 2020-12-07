陽明山擎天崗水牛6死集體暴斃？ 陽管處：已送化驗

陽明山擎天崗發生水牛群體暴斃。一名王姓民眾上周爬擎天崗時，意外拍到水牛暴斃的影片及照片，陽明山公園管理處發言人張順發證實，陽明山擎天崗上的水牛，從上月至今，短短一個月已有5頭成牛、1頭幼牛暴斃，不過目前初步排除口蹄疫，已將幼牛的胃部送去台大獸醫所化驗，目前結果尚未出來。

台北市議員耿葳最近接獲民眾陳情，有民眾上陽明山擎天崗拍照時，發現竟有多達6隻水牛暴斃，耿葳質疑，過去這幾年，擎天崗每年頂多死一頭水牛，但今年卻發生短期內6頭水牛暴斃，顯然太不尋常，除要求調查相關死因外，議員也質疑陽管處對於牛隻的死亡處置流程。

耿葳表示，這次暴斃的6頭水牛中，僅一頭為幼牛，其餘皆為健康成牛，質疑水牛是否是因為糧草不足導致餓死，又因傳染病導致暴斃？甚至陽管處對於死亡牛隻的處置，除採集部分檢體送驗外，牛隻屍體採就地挖坑掩埋，死因尚未釐清狀況下怎可直接掩埋。

議員也質疑，甚至其中一頭水牛就地解剖，加上採集檢體後的血水、以往死亡牛隻的殘肢、骨頭散落步道周遭，除怵目驚心外，更讓人擔心若真有傳染病的話，是否會造成其他牛隻的相繼感染？質疑陽管處對水牛死亡處置流程，毫無SOP。

議員表示，陽管處若只針對細菌、傳染病化驗，卻沒有針對牛隻的營養狀況、胃部糧食狀況進行送檢，萬一牛隻真是餓死，要如何採取後續的應變措施？

議員強調，擎天崗自古就是水牛的放牧場，目前僅存的水牛更是野化的族群，對擎天崗有著歷史性的意義，呼籲中央主管機關務必用謹慎的態度去應對，才能守護好擎天崗的水牛生存環境。