新北耶誕城巨星演唱會三鐵合作 疏運20萬人流

新北歡樂耶誕城重頭戲巨星耶誕演唱會12日、13日將在市民廣場登場，預估吸引逾20萬人次造訪，市府今指出已協調高鐵、台鐵調整自由座車廂和加開班次，捷運環狀線首度投入疏運，北市文山、新北中永和、新莊、新店民眾可利用，另有30線公車直達會場，將藉由三鐵轉乘，解決塞車問題。

新北市「2020新北歡樂耶誕城」於11月13日登場，吸引眾多遊客，本月12日、13日還會在市民廣場舉辦萬眾矚目的巨星耶誕演唱會，將邀請田馥甄、頑童、周興哲、9m88、孫盛希、畢書盡、玖壹壹911等20多組知名藝人參加，預計當日會場將湧進20萬人。

新北市為紓解交通車流，呼籲民眾多搭乘大眾運輸交通工具至市民廣場參加活動，不管是捷運、高鐵還是台鐵，都在板橋站設有清楚指標，只要依照指標前行，即可到達會場。

新北市觀旅局指出，捷運環狀線今年正式營運，將首度投入疏運人潮的工作，台北市文山區、新北市中永和區、新莊區及新店區的市民朋友，都能搭乘環狀線直達板橋站。

另外，板橋車站西側的「板橋公車站」，有超過30班公車路線在此停靠，民眾只要搭乘至板橋公車站下車，步行3分鐘便能進入新北耶誕城主燈區；高鐵則將於首日晚間調整特定車次之自由座車廂數，南下末班車為晚間11時8分，台鐵則會在這兩天加開南下班次協助疏運至晚間11時。

觀旅局強調，遊客只要進入耶誕城都必須全程配戴口罩，確保安全，另外，活動現場也禁止廠商禁止擺設、任何型式供飲食用桌椅，所有飲食服務，都以外帶式提供，避免人潮過擠發生意外。