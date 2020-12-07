快訊

陽明山擎天崗6頭水牛集體暴斃？ 陽管處證實回應了

央行打炒房主因曝光 銀行不動產貸款占比逼近歷史高點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北耶誕城巨星演唱會三鐵合作 疏運20萬人流

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
2019新北歡樂耶誕城巨星演唱會吸引大批民眾造訪，今年預計會有20萬名遊客參加活動。圖／新北觀旅局提供
2019新北歡樂耶誕城巨星演唱會吸引大批民眾造訪，今年預計會有20萬名遊客參加活動。圖／新北觀旅局提供

新北歡樂耶誕城重頭戲巨星耶誕演唱會12日、13日將在市民廣場登場，預估吸引逾20萬人次造訪，市府今指出已協調高鐵、台鐵調整自由座車廂和加開班次，捷運環狀線首度投入疏運，北市文山、新北中永和、新莊、新店民眾可利用，另有30線公車直達會場，將藉由三鐵轉乘，解決塞車問題。

新北市「2020新北歡樂耶誕城」於11月13日登場，吸引眾多遊客，本月12日、13日還會在市民廣場舉辦萬眾矚目的巨星耶誕演唱會，將邀請田馥甄、頑童、周興哲、9m88、孫盛希、畢書盡、玖壹壹911等20多組知名藝人參加，預計當日會場將湧進20萬人。

新北市為紓解交通車流，呼籲民眾多搭乘大眾運輸交通工具至市民廣場參加活動，不管是捷運、高鐵還是台鐵，都在板橋站設有清楚指標，只要依照指標前行，即可到達會場。

新北市觀旅局指出，捷運環狀線今年正式營運，將首度投入疏運人潮的工作，台北市文山區、新北市中永和區、新莊區及新店區的市民朋友，都能搭乘環狀線直達板橋站。

另外，板橋車站西側的「板橋公車站」，有超過30班公車路線在此停靠，民眾只要搭乘至板橋公車站下車，步行3分鐘便能進入新北耶誕城主燈區；高鐵則將於首日晚間調整特定車次之自由座車廂數，南下末班車為晚間11時8分，台鐵則會在這兩天加開南下班次協助疏運至晚間11時。

觀旅局強調，遊客只要進入耶誕城都必須全程配戴口罩，確保安全，另外，活動現場也禁止廠商禁止擺設、任何型式供飲食用桌椅，所有飲食服務，都以外帶式提供，避免人潮過擠發生意外。

公車 新北

延伸閱讀

台鐵猴硐至瑞芳段搶修中 公路總局今加開近5萬客運座位

View太美捨不得離開！ 板橋「美麗殿商旅」隱藏在都市中的景觀住宿

耶誕節變色了？foodpanda開耶誕快閃店 捷運車廂藏優惠

台鐵瑞芳往猴硐坍方 公總協調客運今已疏運1.8萬人

相關新聞

陽明山擎天崗水牛6死集體暴斃？ 陽管處：已送化驗

陽明山擎天崗發生水牛群體暴斃。一名王姓民眾上周爬擎天崗時，意外拍到水牛暴斃的影片及照片，陽明山公園管理處發言人張順發證實...

中捷12/19正式通車難！ 盧秀燕：北捷提報告才是決策點

台中市議會今天舉行總預算民政、財經部分的二讀會，藍綠議員關切中捷何日再通車？議員追問北捷何時提出報告？誰來議會說明？更要...

明倫社宅很貴仍爆滿？夾心世代不得不做的選擇

台北市明倫社宅開放申請後，租金過高問題便持續遭到批評，但同時該社宅354戶的可申請名額（扣除青創戶26戶），卻在一週後有高達1,378人申請。為什麼一間貴到輿論罵翻的社會住宅，卻仍然供不應求？

斥資6700萬！ 文湖線座位全面汰換座位與站位都增加

台北捷運文湖線370型車款的弧線型深藍色座椅，頻遭民眾抱怨不好坐、屁股易滑來滑去，列車轉彎時座位有如滑梯，會貼到鄰座乘客...

新北耶誕城巨星演唱會三鐵合作 疏運20萬人流

新北歡樂耶誕城重頭戲巨星耶誕演唱會12日、13日將在市民廣場登場，預估吸引逾20萬人次造訪，市府今指出已協調高鐵、台鐵調...

聲寶攜手白金扶輪社送愛 400台空氣清淨機助弱勢

家電品牌聲寶股份有限公司與台北市白金扶輪社今合贈400台空氣清淨機給新北市府，將透過好日子愛心大平台媒合，提供140處社...

北市成立資料委員會 柯文哲：開放資料後續訂收費機制

為發揮大數據最大價值，北市府率全國之先，跨局處成立府級「資料治理委員會」，台北市長柯文哲表示，北市府成立資料治理委員會，...

耶誕城防疫升級？ 侯友宜：一定要戴起口罩

境外移工確診病例不斷攀升，適逢新北歡樂耶誕城，也吸引不少移工前來參觀，對於是否升級防疫措施，新北市長侯友宜表示，新北市辦...

發揮大數據價值 北市府成立資料治理委員會

隨著大數據時代的來臨，台北市政府為發揮數據的最大價值，率先全國設立跨局處的府級資料治理委員會，運用公私協力結合政府及民間...

強化會考競爭力 新北千名國中生 靠這個減C成功

新北市今（109）年國中教育會考，全市國文待加強C比例較去年減少2.84%，更低於全國平均，有近千位學生國文減C成功，其...

新北社宅租金 擬依所得分級收費

社會住宅租金近期備受討論，新北市議會近期審議明年預算，新北市議員張維倩說，新北社宅租金以周遭租金的平均值，算出一般戶8折...

新北水道節取消 經費變「禮物」

新北市政府今年有近9千萬元預算要辦各式活動，卻因新冠肺炎疫情多數取消，部分改做它用，意外引起共鳴，如新北水道節取消，99...

熱門新聞

北市青山宮遶境途經飯店有男女在窗台上演活春宮 警將偵辦

萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

台中捷運成敗影響大 政壇解析：一條中捷綁住柯盧龍

有感遶境吵雜又易引火災 網齊讚行天宮是宮廟界清流

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。