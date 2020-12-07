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聲寶攜手白金扶輪社送愛 400台空氣清淨機助弱勢
家電品牌聲寶股份有限公司與台北市白金扶輪社今合贈400台空氣清淨機給新北市府，將透過好日子愛心大平台媒合，提供140處社福單位、26戶弱勢家庭使用，預計超過8000位弱勢民眾受惠，在防疫期間確保乾淨的空氣品質。
侯友宜指出，在疫情嚴峻期間，很多弱勢族群需要更好的空氣品質，照顧身體健康，謝謝各界透過好日子愛心大平台捐贈，一年已經累積12.8億的資金及物資，讓新北市因為公益慈善更祥和，「照不到的角落，因為有你們的幫忙，能夠發光發熱。」
聲寶公司董事長陳盛沺表示，為了使弱勢族群也能享有乾淨的空氣品質，透過新北市議員蔡淑君媒合，捐贈200台市值約400萬元的Arkdan空氣清淨機 ，可快速濾清空氣中PM2.5，改善室內空氣、降低過敏。Arkda也是母親陳張秀菊幫自己取的小名「阿沺」諧音，除以此紀念母親，父親也是土城出生，捐贈新北市，也是回饋鄉里。
台北市白金扶輪社長康照洲說，白金扶輪社成立5年，以藝文及偏鄉照顧為主軸，曾到宜蘭南澳、屏東、台東偏鄉等地捐贈物資，並媒合資源幫學童做聽力檢查、配鏡等。此次捐贈的200台B-MOLA-RLA家用空氣清淨機，也是由秘書長翁意淳的向實貿易股份有限公司出產捐贈，希望能幫助弱勢族群。
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