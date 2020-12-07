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北市成立資料委員會 柯文哲：開放資料後續訂收費機制

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為發揮大數據最大價值，北市府率全國之先，跨局處成立府級「資料治理委員會」。記者林麗玉／攝影
為發揮大數據最大價值，北市府率全國之先，跨局處成立府級「資料治理委員會」。記者林麗玉／攝影

為發揮大數據最大價值，北市府率全國之先，跨局處成立府級「資料治理委員會」，台北市長柯文哲表示，北市府成立資料治理委員會，是要讓市府資料應用除有單一窗口，也能兼顧個資保護及隱私。柯也表示，未來北市府的大數據資料要如何使用？如何收費？後續也會訂定機制，若做為公益使用收費多少？獲利使用收費多少？

北市府秘書長陳志銘表示，北市府目前的大數據，無涉及個資可以開放的，都已開放，未來則要走到深水區，涉及個資的這一部分資料，資料治理委員會要先處理「去識別化」，至於個資怎麼去識別化？去到什麼樣的程度？則會透過委員會機制把關。

陳志銘提到，未來資料治理委員會流程，會設有提案機制，若公私單位申請資料開放，就會透過委員會審查，但若某項資料涉及個資，委員會就會討論案子要不要成立？若成立，資料開放就會往接下來的程序走，也會討論開放到什麼樣程度？去識別化到什麼樣的程度？委員會同意後，資料才會被開放。

至於收費部分，陳志銘說，目前北市府資料與商業機制怎麼連結？目前還沒有討論到這個地方，後續若具有商業價值的資料，怎麼收費？如何發揮效益？都會後續討論。

對於中資、外資企業是否也能來申請資料開放？陳志銘表示，北市府的資料若要開放，就是整個被開放，國內、國外大家都看得到，但若不安全，國內或國外都會不開放。

柯文哲表示，北市府成立資料治理委員會是北市府重要的里程碑，政府要建立E化政府，最基本的就是要在ICT世界「證明你是誰？」但不管是透過手機、電子卡證、或ID密碼，保護隱私是另外一個重要題目，市府未來也會規劃資料保護官，北市府推動E化政府時，也要能兼顧個資保護。

法務局長袁秀慧表示，北市府未來資料開放，會透過委員會進行必要性審酌，比例上也會以最低侵害為原則，將風險控管到最低，民眾部分，則會提供保護官審查，甚至若發生資料開放的損害，也會有後續賠償機制。

北市 個資 柯文哲

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