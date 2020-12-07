發揮大數據價值 北市府成立資料治理委員會

台北市明倫社宅開放申請後，租金過高問題便持續遭到批評，但同時該社宅354戶的可申請名額（扣除青創戶26戶），卻在一週後有高達1,378人申請。為什麼一間貴到輿論罵翻的社會住宅，卻仍然供不應求？

2020-12-07 10:01