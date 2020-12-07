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發揮大數據價值 北市府成立資料治理委員會
隨著大數據時代的來臨，台北市政府為發揮數據的最大價值，率先全國設立跨局處的府級資料治理委員會，運用公私協力結合政府及民間專業人士，期能建置完善的資料治理機制，在未來市政推動上強化「數位便民」外兼具「個資保護」。台北市長柯文哲上午與相關局處首長及外聘委員主持啟動儀式。
換發新式數位身分識別證引發社會極大關注，地方政府如何因應跨局處的資料盤點與整合、個資安全防範等成為一大考驗。有鑑於此，台北市政府成立以市民需求為核心的資料治理委員會，並參採歐盟通用資料保護規範建立資料加密與交換機制，以確保政府各部門對於民眾資料的保護，讓市民享有便捷且安全的「一站式服務模式」。不僅提升數位便民服務效率與品質，更可捍衛民眾隱私權與個資安全。
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