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發揮大數據價值 北市府成立資料治理委員會

攝影中心 / 記者侯永全/即時報導
台北市長柯文哲上午宣布北市府率先全國設立跨局處的府級資料治理委員會。記者侯永全／攝影
台北市長柯文哲上午宣布北市府率先全國設立跨局處的府級資料治理委員會。記者侯永全／攝影

隨著大數據時代的來臨，台北市政府為發揮數據的最大價值，率先全國設立跨局處的府級資料治理委員會，運用公私協力結合政府及民間專業人士，期能建置完善的資料治理機制，在未來市政推動上強化「數位便民」外兼具「個資保護」。台北市長柯文哲上午與相關局處首長及外聘委員主持啟動儀式。

換發新式數位身分識別證引發社會極大關注，地方政府如何因應跨局處的資料盤點與整合、個資安全防範等成為一大考驗。有鑑於此，台北市政府成立以市民需求為核心的資料治理委員會，並參採歐盟通用資料保護規範建立資料加密與交換機制，以確保政府各部門對於民眾資料的保護，讓市民享有便捷且安全的「一站式服務模式」。不僅提升數位便民服務效率與品質，更可捍衛民眾隱私權與個資安全。

台北市長柯文哲（中）與相關局處首長及外聘委員主持啟動儀式。記者侯永全／攝影
台北市長柯文哲（中）與相關局處首長及外聘委員主持啟動儀式。記者侯永全／攝影

北市 個資 資安

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