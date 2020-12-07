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中捷12/19正式通車難！ 盧秀燕：北捷提報告才是決策點

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕強調，北捷何時提報告，才是下一步的決策點。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕強調，北捷何時提報告，才是下一步的決策點。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今天舉行總預算民政、財經部分的二讀會，藍綠議員關切中捷何日再通車？議員追問北捷何時提出報告？誰來議會說明？更要求市府交通局提出期程，「不要讓柯文哲藉機拿中捷作秀」。市長盧秀燕說，目前恢復通車決策點是「北捷提出報告」，且市府要的是周全、系統性安全檢測。

民進黨多位議員要求市府把北捷何時提報告、何時可恢復試營運，12月19日能不能正式通車？應要求北捷具體提出期程。議員周永鴻說，中捷已變成台北市長柯文哲的作秀工具，現在已可確定12月19日無法正式通車了，他要求市府拿回主導權。

民進黨議員曾朝榮、何敏誠、王立任等人都要求，這次定期會結束後馬上加臨時會，要求台北市長柯文哲率北捷局來議會報告。另質疑市至今對中捷到底出了什麼問題一直說不清楚，到底擔心什麼，應說清楚，林德宇要求市府「不要中捷壓縮試營運的時間。」無黨籍議員陳廷秀則代柯文哲回應，北捷會找出原因，北市府全力配合由北捷局長到議會報告。

議員陳淑華、江肇國則要求，針對11月21日當中午，第17號列車軸心斷裂，市府與中捷還繼續營運到晚上收班，讓客暴露在危險中，要求市長究責。中捷則表示，因列車有安全裝置，遇有警示會有剎車停駛等措施。

市長盧秀燕也表示，北捷已提出過報告，但沒有周全與系統性才被退回。市府要求確保安全才通車， 例如北捷提到36個車廂都全換新，她拒絕，因連結器軸心如出問題，拿100支來換還是沒解決。她強調，北捷何時提出報告才是決策點，確認安全才能決定通車日期。

國民黨議員陳政顯、劉士洲、李中等人指出，再次啟動試營運前應開臨時會，陳政顯強調，目前北捷對中捷僅點交未移交，此時如果中捷介入主導，屆時責任如何歸屬？李中質疑民進黨議員到底要聽什麼報告，如果是事故調查，12月11日才可能初步提出調查結果，如要改善完畢的報告還再等，議員要什麼得講清楚。

北捷 中捷 柯文哲

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