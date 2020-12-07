強化會考競爭力 新北千名國中生 靠這個減C成功

新北市今（109）年國中教育會考，全市國文待加強C比例較去年減少2.84%，更低於全國平均，有近千位學生國文減C成功，其中三重高中靠跨域閱讀課程，讓國文科減C近10%，位處偏鄉的三芝國中則靠玫瑰花推動閱讀，國文科待加強C學生比例一口氣減少近14%，全市最多。中山國中將閱讀融入各領域教學評量，國文科精熟級A人數大幅提升。

新北教育局長張明文表示，新北市積極培養學生的閱讀能力，將閱讀教育搭配「學力UP支持計畫」，期盼透過多元特色課程及活動，全方位紮實地提升學生語文學力，也能提升會考基本學力。

三芝國中今年是全市國文進步最多的學校，待加強C學生比例減少14%，這歸功於學校全面推動閱讀教育，從去年起規劃「芝優說書人」課程，培訓學生志工早自習輪流至各班「說書」給同學聽，並推廣「借書朗讀送玫瑰」活動，鼓勵同學多多朗讀書並與人分享。

三芝國中老師彭瓘媚表示，這些課程啟動「聽、說、讀、寫」全方位的學習機制，培養學生閱讀、邏輯和表達能力，讓語文活起來，真正融進學生的生活裡。

三重高中今年榮獲學校閱讀磐石獎及個人閱讀推手雙料大獎，更透過推廣閱讀大幅減少會考國文科待加強C比例近10%，讓師生確信閱讀是最基本的關鍵能力。

學校將傳統的圖書館閱讀加入資訊素養，打造主題式跨域閱讀課程，並與空軍三重一村合作「閱眷村‧讀記憶」課程，利用「LINE@」設計中英版走讀課程，由學生擔任小小導覽員口述歷史，實際帶領民眾導覽空軍三重一村，讓大家重新認識三重，學生吳柔萩說：「閱讀能力的提升，也讓我對其他領域知識學習更有興趣與成就感。」