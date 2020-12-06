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社宅惹議！黃國昌籲柯文哲檢討 明倫決策錯導致「排貧」
台北市明倫及木柵社宅租金逾四萬元引熱議，時代力量前立委黃國昌今在臉書表示，明倫社宅租金決策錯誤，最終導致結果是「排貧」，至於租金訂價錯誤根源在於決策倉促及不透明。黃國昌也呼籲柯文哲，坦然面對輿論建議，重新檢討「訂價與補貼」方案內容。
黃國昌也提出兩點意見，社會住居申請當然必須以「無屋者」為對象，甚至收入限制，條件越嚴格追求「混居」效果越差，但條件愈寬鬆則愈容易偏離「照顧弱勢」目標。
黃國昌認為，可能的調和方式是「資格條件不會太嚴格」，但對不同的收入對象予以「租金差別化」對待。對於合格申請者「可負擔租金」仍是最重要的指導原則，否則脫逸「社會住宅」的制度本旨。
至於怎麼樣「租金差別化？」黃國昌認為，可以有兩種不同策略，包括訂價趨近市價（或透過一定程度的自償率訂價），但對收入較低者再提高補助金額，且加大對「不同收入水準」的補貼差別；另一種方式則是訂價直接低於市價（ 實際上內含全體適用的補貼），再針對「不同收入水準」給予較少的外部補貼。
黃國昌提到，明倫住宅的決策問題，在於加入自償率100%以上的要求，而拉高訂價之同時，卻未隨同加大對於「不同收入水準」的補貼差別。
黃國昌認為，明倫社宅最終導致的結果是「排貧」，市長柯文哲應該坦然面對輿論與建議，虛心重新檢討「訂價與補貼」方案的內容。避免相同的錯誤，再擴大延伸至其他的社會住宅。
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