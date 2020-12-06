快訊

一張圖看天氣！ 東北風當老大「很有涼意」注意三件事

羅志祥豪宅偷蓋違建還拒市府會勘 再不配合將依法處分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中捷運成敗影響大 政壇解析：一條中捷綁住柯盧龍

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運成敗，綁住柯文哲、盧秀燕與林佳龍。圖／台中市政府提供
台中捷運成敗，綁住柯文哲、盧秀燕與林佳龍。圖／台中市政府提供

台北市長柯文哲今天到台中，聽取北捷公司簡報，他表示北捷局會負責到底，另會由北捷局局長來台中市議會報告。

台中市長盧秀燕回應，北捷團隊今向柯文哲簡報，因有中央公園開幕無法陪同，等北捷作出決策，會向中市府說明。政壇人士解析，一條中捷，綁住未來藍白在台中合作空間，影響盧秀燕與柯文哲給民眾的觀感。因建設期間多在林佳龍任內，難免也會被掃到。

柯文哲今天到台中，參加民眾黨台中總服務處成立，隨後到中捷公司聽取北捷團隊對綠線車廂連結器軸心斷裂且無法 拆解，造成中捷暫停試營運。中市府要求北捷須提出周全的系統性報告，確認都安全才恢復試營運。

政壇人士分析，民眾黨設台中總服務處，決定深耕台中。而柯文哲如果2024要參選總統，如何處理中捷問題，直接攸關中台灣大票倉，未來中捷的營運不但影響現任市長盧秀燕的政績，更影響柯文哲給台中人的觀感，另中捷建設在交通部長林佳龍擔任市長任內，中捷成敗也會掃到林佳龍。所以柯文哲說北市府要負責到底，林佳龍早上受訪時表示，交通部會協助中捷，都是必然且可信。

台中市長盧秀燕表示，市長柯文哲今天在台中參加活動，他的北捷團隊有邀請他去聽簡報，她因為出席中央公園開幕典禮，因此無法陪同，不過柯市長說會先聽取簡報了解狀況後，做出相當的決策，並向台中市政府說明解決方式與相關修復工作。

中捷 柯文哲

相關新聞

羅志祥豪宅偷蓋違建還拒市府會勘 再不配合將依法處分

藝人羅志祥（小豬）去年斥資2.7億在內湖「文心AIT」購買2戶，卻遭爆料於頂樓偷蓋露天空中游泳池，北市建管處本月1日認定...

台中捷運成敗影響大 政壇解析：一條中捷綁住柯盧龍

台北市長柯文哲今天到台中，聽取北捷公司簡報，他表示北捷局會負責到底，另會由北捷局局長來台中市議會報告。

北市解決久占車位問題出狠招 不駛離者愛車恐遭拍賣

因應北市停車需求及空地活化，除了路外地下、立體停車場外，北市停管處也利用各處釋出的空地開闢停車空間，今年截至10月止，總...

會勘道路遭諷跟生殖器一樣小 新北議員怒提告

新北市議員張錦豪日前會勘汐止北山大橋機車專用道，盼能截彎取直，讓機車族有安全騎車環境，未料卻有2網友批評「窄到跟議員懶叫...

北市12條隧道增設名稱及總長度牌面 方便民眾掌握位置

北市工務局新建工程處於今年檢視12條北市管轄隧道，將尚未設置名稱及總長度牌面的隧道，增設其牌面，包含自強、莊敬、辛亥等，...

陽明山山藥季展售會 用山藥料理環遊世界

2020士林陽明山藥季今天周末於北市建國假日花市舉辦展售會。現場除可買到士林區農會及瑠公農業產銷基金會產地直送、新鮮鮮採...

木柵社宅三房租金也逾4萬 議員指罪魁禍首是柯文哲

台北市明倫社宅三房型租金逾4萬，引發熱議。台北市議員簡舒培今天在臉書表示，台北市「社宅」租金驚人的不只「明倫社宅」；其實...

不受台鐵走山影響 新北9成跑者續「追火車」

新北觀旅局舉辦的鐵道馬拉松接力賽（追火車），受到新冠肺炎影響，從今年4月延期至今在貢寮福容大飯店鳴槍起跑，不過日前又遇到...

青山宮遶境熱鬧登場 青山王落腳萬華老城故事一次看

被列為北市民俗文化資產，同時也是北市三大宗教民俗廟會活動之一的艋舺青山宮暗訪暨遶境，連三天在萬華地區展開，為讓民眾了解青...

宗教巡禮／土城大墓公 黑狗雕像傳助孕

新北市土城義塚大墓公屬陰廟，有200多年歷史，所在地過去曾是林爽文事件、泉漳械鬥的主戰場之一，後來鄉民將骸骨集中合葬，大...

耶誕城早、晚安燈飾 長輩級景點

新北歡樂耶誕城今年與迪士尼合作，打造全家大小都能同樂的景點，從11月13日開城後每日吸引許多民眾前來觀賞，近期更有「長輩...

明倫社宅冷氣怎麼裝 柯：待討論

北市明倫社宅日前開放招租，3房型租金高達4萬500元惹議，又遭議員陳怡君爆料沒冷氣。台北市長柯文哲昨與台南市長黃偉哲一同...

熱門新聞

南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍

中央公園開幕送文心蘭 盧秀燕邀胡志強、林佳龍一起來

彰化青年住宅明年登記抽籤 設計格局由民眾票選

蘭嶼生活物資告急！4千居民面臨斷炊 縣府今托海巡緊急運補

苗栗縣北橫公路速限2版本惹議 縣府允研議

青山宮遶境熱鬧登場 青山王落腳萬華老城故事一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。