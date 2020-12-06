台中捷運成敗影響大 政壇解析：一條中捷綁住柯盧龍

台北市長柯文哲今天到台中，聽取北捷公司簡報，他表示北捷局會負責到底，另會由北捷局局長來台中市議會報告。

台中市長盧秀燕回應，北捷團隊今向柯文哲簡報，因有中央公園開幕無法陪同，等北捷作出決策，會向中市府說明。政壇人士解析，一條中捷，綁住未來藍白在台中合作空間，影響盧秀燕與柯文哲給民眾的觀感。因建設期間多在林佳龍任內，難免也會被掃到。

柯文哲今天到台中，參加民眾黨台中總服務處成立，隨後到中捷公司聽取北捷團隊對綠線車廂連結器軸心斷裂且無法 拆解，造成中捷暫停試營運。中市府要求北捷須提出周全的系統性報告，確認都安全才恢復試營運。

政壇人士分析，民眾黨設台中總服務處，決定深耕台中。而柯文哲如果2024要參選總統，如何處理中捷問題，直接攸關中台灣大票倉，未來中捷的營運不但影響現任市長盧秀燕的政績，更影響柯文哲給台中人的觀感，另中捷建設在交通部長林佳龍擔任市長任內，中捷成敗也會掃到林佳龍。所以柯文哲說北市府要負責到底，林佳龍早上受訪時表示，交通部會協助中捷，都是必然且可信。

台中市長盧秀燕表示，市長柯文哲今天在台中參加活動，他的北捷團隊有邀請他去聽簡報，她因為出席中央公園開幕典禮，因此無法陪同，不過柯市長說會先聽取簡報了解狀況後，做出相當的決策，並向台中市政府說明解決方式與相關修復工作。