青山宮遶境放鞭炮逾百件陳情 警消加強攔查

台北市萬華區青山宮4至6日遶境，台北市消防局今天說，活動前1週就實施爆竹施放宣導及檢查，迄今共接獲129件陳情，萬華區各橋梁端今天也加強攔查，以免載有爆竹違規車輛進入。

消防局今天發布新聞稿表示，艋舺青山宮遶境活動為萬華區年度文化慶典，為維護公共安全，避免活動期間因施放爆竹發生意外，活動前1週特別實施爆竹施放應注意事項宣導及檢查，並派員至各壇位宣導教育有關火災初期應變。

同時，也要求各壇位及遶境車輛皆應配置滅火器，以供突發災害應變所需；同時還要求應施放附加認可標示的一般爆竹煙火，若有儲放需求，勿超過規定的管制量，意即逾火藥量5公斤或總重量25公斤，違者將依「爆竹煙火管理條例」最高可處新台幣150萬元罰鍰，並沒入爆竹煙火。

有鑑於台南市5日廟會遶境活動驚傳發生火燒車意外，其中一輛電子禮炮車因故起火燃燒釀死傷，肇因仍待查。消防局說，昨天也立即請青山宮轉達參與遶境活動各陣頭宣導，電子禮炮車嚴禁非操作人員乘坐，以及車輛行進中嚴禁施放爆竹煙火。

消防局表示，青山宮遶境活動期間，除依陣頭行進路線，再增派人力加強編排車組及人員機動巡邏實施取締和宣導勤務外；另為避免裝載爆竹煙火的違規車輛進入轄內，今天也以消防及警察聯合勤務，在進入萬華區各橋梁端執行攔查，並派員進駐萬華區災害應變中心，以即時因應各突發事件處置。

統計這次遶境活動期間，消防局指出，截至6日接獲市民1999陳情件數總計129件，施放爆竹噪音檢舉123件、施放爆竹空氣汙染6件，但因遶境活動人車眾多，且活動範圍遼闊，查處人員趕往現場後，陳情所述狀況常已結束，因未能確認施放爆竹者，導致無法就違規情事逕行舉發。

消防局提醒，為維護社會公共安全，民俗慶典或廟會活動，建議以爆竹煙火電子音效或電子禮炮取代實際燃放爆竹煙火，並應選購有附加認可標示的爆竹煙火，遵照產品使用說明及注意事項施放，若須施放專業爆竹煙火也應依「爆竹煙火管理條例」規定，於施放前5日向消防局申請許可後始得施放。