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新北府中15慶9週年 舉辦系列活動

中央社 / 新北6日電

新北市「府中15」紀錄片放映院邁入9週年，12月館慶期間將有一系列影展、講座活動，並首次與Discovery合作，將5部電視紀錄片搬上大螢幕；另也將首映3部國外紀錄片，探討人與科技、校園政治和墮胎。

「府中15新北市紀錄片放映院」在民國100年12月3日開館至今，專門以紀錄片為主題，除提供紀錄片愛好者觀賞管道，並透過舉行映後座談、電影講座，與紀錄片工作者建立交流平台。

新北市文化局長龔雅雯表示，府中15入館人次在今年正式突破200萬人，除了每月策畫的主題影展外，另也針對如銀髮長者、新手爸媽或視障朋友推出「樂齡族電影院」、「嬰兒車電影院」、「聽．視界電影院」等專映場次。

慶祝「府中15」今年滿9歲，新北市文化局首次與Discovery攜手合作，將「台灣無比精彩」、「台灣特戰部隊」等5部電視紀錄片搬上大螢幕。

另帶來三部國外紀錄片的全台首映，分別是被喻為人類與科技絕美盛宴的丹麥紀錄片「人類世」、講述校園政治角力的澳洲紀錄片「紅旗：大學中的政治角力」、以墮胎為議題的尼加瓜拉紀錄片「沉靜的控訴」。

新北市文化局表示，12月館慶期間，將舉辦一系列包括主題影展、專題放映，及多場次以「創作」與「行銷」兩大類型為主軸規劃的電影講座等活動，詳細資訊可見「府中15」官網。

紀錄片 電影

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