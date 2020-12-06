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北市解決久占車位問題出狠招 不駛離者愛車恐遭拍賣

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市停管處表示，久占停車位的車輛，經2階段警告後將被拖吊，再不領回者則遭拍賣。圖／北市停管處提供
北市停管處表示，久占停車位的車輛，經2階段警告後將被拖吊，再不領回者則遭拍賣。圖／北市停管處提供

因應北市停車需求及空地活化，除了路外地下、立體停車場外，北市停管處也利用各處釋出的空地開闢停車空間，今年截至10月止，總計新闢6處平面停車場；另外，為解決路邊及路外公有停車場車輛久占停車問題，停管處將針對久停且未繳費車輛進行2階段通知並拖吊，逾期不領者，公告3個月後將進行拍賣。

停管處指出，從2015年至2019年止，已在北市開闢26處停車空間，增設24個大客車、460個機車、1168個汽車停車位；今年截至10月止，總計新闢6處，包含基隆大佳網球場、林森北路259巷、羅斯福路2段48巷、興隆路3段229巷、辛亥路1段、華中河濱公園等，提供115個小型汽車、195個機車停車位。

除了增設平面停車場外，停管處也持續優化路外地下立體停車場的停車環境，方便民眾多加利用，以減少路邊停車情況，未來也將持續增設平面停車場提供民眾使用，並視當地交通情況，調整周遭路段停車收費狀況。

另外，為了解決路邊及路外公有停車場車輛久占停車位問題，停管處自2019年7月1日起，依照「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，分別針對逾15日及30日久停且未繳費車輛，進行2階段張貼「久停車輛預告通知」及「久占停車格位車輛移置通知」。

張貼期滿後進行拖吊移置至停管處車輛保管場，並通知車輛所有人領回，若屆期不領者，經公告3個月後進行拍賣。停管處表示，這項措施的目的在於，提醒久占停車位的車主應盡速繳納費用，避免後續車輛遭到拖吊。

經統計，從2019年7月1日起至今年10月31日止，已張貼汽機車共850輛；經張貼期滿後仍不繳費遭拖吊者共有332輛，其餘518輛均已繳費或駛離。停管處呼籲，久占停車位的車主除了盡速駛離停車位外，也要繳納停車費用，落實使用者付費精神，勿存僥倖心態。

停車場 北市 車主

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