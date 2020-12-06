會勘道路遭諷跟生殖器一樣小 新北議員怒提告

新北市議員張錦豪日前會勘汐止北山大橋機車專用道，盼能截彎取直，讓機車族有安全騎車環境，未料卻有2網友批評「窄到跟議員懶叫一樣小的機車道，你覺得截彎取直有用嗎」、「腦殘政客」，張錦豪昨已針對網友提出妨害名譽等告訴，盼討論政策回歸理性。

汐止北山大橋是連接汐止、南港的重要道路，其機車專用道有大幅度的彎道，需繞過抽水站，但汐止常下雨彎道又特別彎，機車在這裡容易發生車禍，張錦豪找來相關單位會勘，盼能截彎取直。

不過卻有網友臉書社團「汐止集團」以張錦豪的生殖器比喻機車道狹窄，還有人批評張錦豪為腦殘政客，張錦豪說，很多地方型社團淪為特定人士把持並用來攻擊他人的工具，他對惡意的網友提告，是希望維持良好討論政策的環境。

陪同的律師房彥輝說，網友用粗鄙不堪的字眼攻擊議員，議員經思考後為了捍衛個人名譽與社會風氣，才決定提出告訴，針對公共建設的會勘，應提出合理的評論，絕對不可用人生攻擊的字眼，對任何人有人格抹煞。

張錦豪也說，汐止北山大橋機車很多，機車專用道因不夠寬再加上彎道，常有車禍發生，過去雖有改善但效果有限，專用道若能提前閃環東的墩柱，就不需要遶大幅度的彎道，盼機車族行經北山大橋能更安全。