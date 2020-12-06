快訊

獨／宿舍宛如集中營 移工：想起那個地方就掉眼淚

落石掉到鐵軌上！ 台鐵基隆往七堵南上北下列車皆延誤

會勘道路遭諷跟生殖器一樣小 新北議員怒提告

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員張錦豪昨針對網友提出妨害名譽等告訴，盼討論政策回歸理性。圖／張錦豪提供
新北市議員張錦豪昨針對網友提出妨害名譽等告訴，盼討論政策回歸理性。圖／張錦豪提供

新北市議員張錦豪日前會勘汐止北山大橋機車專用道，盼能截彎取直，讓機車族有安全騎車環境，未料卻有2網友批評「窄到跟議員懶叫一樣小的機車道，你覺得截彎取直有用嗎」、「腦殘政客」，張錦豪昨已針對網友提出妨害名譽等告訴，盼討論政策回歸理性。

汐止北山大橋是連接汐止、南港的重要道路，其機車專用道有大幅度的彎道，需繞過抽水站，但汐止常下雨彎道又特別彎，機車在這裡容易發生車禍，張錦豪找來相關單位會勘，盼能截彎取直。

不過卻有網友臉書社團「汐止集團」以張錦豪的生殖器比喻機車道狹窄，還有人批評張錦豪為腦殘政客，張錦豪說，很多地方型社團淪為特定人士把持並用來攻擊他人的工具，他對惡意的網友提告，是希望維持良好討論政策的環境。

陪同的律師房彥輝說，網友用粗鄙不堪的字眼攻擊議員，議員經思考後為了捍衛個人名譽與社會風氣，才決定提出告訴，針對公共建設的會勘，應提出合理的評論，絕對不可用人生攻擊的字眼，對任何人有人格抹煞。

張錦豪也說，汐止北山大橋機車很多，機車專用道因不夠寬再加上彎道，常有車禍發生，過去雖有改善但效果有限，專用道若能提前閃環東的墩柱，就不需要遶大幅度的彎道，盼機車族行經北山大橋能更安全。

汐止

延伸閱讀

汐止北山大橋機車道危險 地方促截彎取直

汐止康寧街拓寬完成 市議員爭串聯自行車道

新北新巴士不能走北市 捷運站在眼前卻不能停

教室活化利用 汐止金龍公托中心開放登記

相關新聞

木柵社宅三房租金也逾4萬 議員指罪魁禍首是柯文哲

台北市明倫社宅三房型租金逾4萬，引發熱議。台北市議員簡舒培今天在臉書表示，台北市「社宅」租金驚人的不只「明倫社宅」；其實...

不受台鐵走山影響 新北9成跑者續「追火車」

新北觀旅局舉辦的鐵道馬拉松接力賽（追火車），受到新冠肺炎影響，從今年4月延期至今在貢寮福容大飯店鳴槍起跑，不過日前又遇到...

會勘道路遭諷跟生殖器一樣小 新北議員怒提告

新北市議員張錦豪日前會勘汐止北山大橋機車專用道，盼能截彎取直，讓機車族有安全騎車環境，未料卻有2網友批評「窄到跟議員懶叫...

北市12條隧道增設名稱及總長度牌面 方便民眾掌握位置

北市工務局新建工程處於今年檢視12條北市管轄隧道，將尚未設置名稱及總長度牌面的隧道，增設其牌面，包含自強、莊敬、辛亥等，...

陽明山山藥季展售會 用山藥料理環遊世界

2020士林陽明山藥季今天周末於北市建國假日花市舉辦展售會。現場除可買到士林區農會及瑠公農業產銷基金會產地直送、新鮮鮮採...

青山宮遶境熱鬧登場 青山王落腳萬華老城故事一次看

被列為北市民俗文化資產，同時也是北市三大宗教民俗廟會活動之一的艋舺青山宮暗訪暨遶境，連三天在萬華地區展開，為讓民眾了解青...

宗教巡禮／土城大墓公 黑狗雕像傳助孕

新北市土城義塚大墓公屬陰廟，有200多年歷史，所在地過去曾是林爽文事件、泉漳械鬥的主戰場之一，後來鄉民將骸骨集中合葬，大...

耶誕城早、晚安燈飾 長輩級景點

新北歡樂耶誕城今年與迪士尼合作，打造全家大小都能同樂的景點，從11月13日開城後每日吸引許多民眾前來觀賞，近期更有「長輩...

明倫社宅冷氣怎麼裝 柯：待討論

北市明倫社宅日前開放招租，3房型租金高達4萬500元惹議，又遭議員陳怡君爆料沒冷氣。台北市長柯文哲昨與台南市長黃偉哲一同...

南港瓶蓋工廠開幕 聚焦手作課程

南港瓶蓋工廠台北製造經2年修繕，昨天開幕，保留歷史建築共6棟，另有1棟新建物為新創示範點。台北市長柯文哲表示，未來5年，...

北市路樹逾8.8萬棵 僅16人巡查

北市信義區12月1日有路樹無預警倒下，壓壞民宅和車輛，議員耿葳發現，北市除了公園，還有行道樹8.8萬棵，公園處每年編列約...

汐止3路段科技執法 抓違規臨停

新北市汐止交通車流量大易堵塞，上下班時間只要再有違規停車，就會雪上加霜，新北市警局在新台五路、大同路、中興路3路段設立「...

熱門新聞

生人迴避！彰化市明晚有「送肉粽」科儀 兩周內第2場

台東「那年」老歌演唱會今年最終場 明晚日式建築開唱

中央公園開幕送文心蘭 盧秀燕邀胡志強、林佳龍一起來

南科就業人口大增孩子沒校可讀 LM特區確定設新校

慶祝台南林百貨89歲生日 「小時候大時代」近500人遊行

首座國家級長照研究中心 將落腳雲林縮為3年完成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。