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北市12條隧道增設名稱及總長度牌面 方便民眾掌握位置
北市工務局新建工程處於今年檢視12條北市管轄隧道，將尚未設置名稱及總長度牌面的隧道，增設其牌面，包含自強、莊敬、辛亥等，近期已全數完工，讓民眾在進入隧道前，提供隧道資訊，讓用路人快速掌握其位置及預估行駛時間。
新工處維護科長王志良指出，新工處管轄的12條隧道，包含沿著辛亥路可由大安直達木柵地區的辛亥隧道及懷恩隧道；沿著康湖路由西至東分別有大湖、安泰、康樂隧道；其餘尚有莊敬、圓山、金龍、自強及民權隧道。
其中最長的是信義快速道路上，穿越拇指山、象山，連接信義區及文山區的文山隧道（約1.4公里）及象山隧道（約1公里）。
王志良表示，在2019年之前，雖然部分隧道洞口已設置隧道名稱，但大部分均未標示隧道總長度，包含自強、莊敬、辛亥、懷恩、金龍、民權、圓山等7座隧道。
此次工程一併設置完工，使北市現有的12條隧道均有名牌及總長度牌面，讓用路人行經隧道時可迅速掌握位置及預估行駛時間。
新工處養護隊橋涵分隊長鄭立誠表示，民眾使用隧道時須確實遵循現場交通標誌、標線指示通行，以維交通安全；另新工處對於轄管的隧道，均有安排定期巡查維護，民眾行經隧道時，如有發現缺失可通報1999。
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