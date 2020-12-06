陽明山山藥季展售會 用山藥料理環遊世界

2020士林陽明山藥季今天周末於北市建國假日花市舉辦展售會。現場除可買到士林區農會及瑠公農業產銷基金會產地直送、新鮮鮮採的「士林陽明山山藥」，現場還有機會獲得多項限定好康優惠。

北市產發局表示，今年的陽明山山藥展售主題為「透過山藥料理帶您環遊世界」，教大家如何在家中輕鬆料理異國風味山藥菜色，活動當天也邀請「新心劇團」慢飛天使們帶來精彩演出。

展售會現場除有「新鮮鮮採的生鮮蔬果」，還有「小幸運山藥麻糬」、「必勝山藥饅頭」、「雙喜山藥糕」、「酥脆可口山藥條」、「心想事成山藥粉」、「養生山藥麵線」等商品。活動期間凡於「2020士林陽明山山藥季展售攤位」消費滿100元，即可獲得1點，消費者集滿3點，可遊玩「山藥轉運扭蛋趣」乙次，有機會獲得台灣在地農產品。

另外，集滿10點，即可遊玩「山藥轉運扭蛋趣」四次，活動也推出限定好康「幸運福袋隨你購x滿滿福氣任你挑，只要在「活動舞台區-山藥幸運攤車」消費滿500元，即贈送「士林時尚購物袋」及「山藥異國料理電子食譜酷卡」，限量100份，送完為止。