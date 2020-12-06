木柵社宅三房租金也逾4萬 議員指罪魁禍首是柯文哲

台北市明倫社宅三房型租金逾4萬，引發熱議。台北市議員簡舒培今天在臉書表示，台北市「社宅」租金驚人的不只「明倫社宅」；其實10月招租的「木柵社宅」，三房型租金也破4萬元。簡舒培說，木柵社宅其實在9月市府送到議會的住宅基金110年度預算僅1萬6，不過10月招租時，租金卻暴漲2.46倍。

簡舒培說，罪魁禍首是市長柯文哲，因今年9月22日柯文哲市長室會議決議，「社宅以自償率不低於100%為租金訂定原則」，否決了都發局所提社宅租金收費規劃，硬是把社宅興建費用、管理支出、修繕費用、各項稅金等成本，全部轉嫁到社宅承租戶，才讓明倫、木柵社宅的租金暴漲。

簡舒培表示，社會住宅應該是蓋給無力負擔房價的人，但柯文哲竟然把落實「居住正義」的社宅租金，漲到年輕人難以負擔，除了已經燒了二周的明倫社宅，連10月23日開使招租的文山區「木柵社宅」也在市長室會議指示下，調高租金調漲2.4倍，三房型的房價也是漲破4萬。

簡舒培說，依照9月北市府送來議會的都發局住宅基金110年度預算，「木柵社宅」預算租金收入三房型1萬6320元、二房型1萬2240元、一房型為8160元。但10月開始招租時，三房型租金變成4萬200元，相較預算漲2.46倍；二房型最高租金變成2萬3600元，一房型租金變成1萬5700元，都漲了1.92倍。

簡舒培質疑，整天在講財政紀律的柯文哲，竟然可以讓預算金額與實際租金金額差距甚大，紀律何在？根本就是欺騙議會、詐騙市民。

簡表示，柯文哲對社宅租金斤斤計較，根本不該是政府治理的思維，滿口「居住正義」，做的卻是商人「將本求利」的計算，炒高台北市的房價，跟著建商一起偷走人民的乳酪。

簡舒培說，日前柯文哲說要發結婚獎金，鼓勵年輕人生育，但這麼高的社宅租金，誰敢結婚生育？柯文哲總是缺乏核心價值，常常前後不一，錯誤政策還沾沾自喜，被人罵了就辯解說要務實 。