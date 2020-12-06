不受台鐵走山影響 新北9成跑者續「追火車」

新北觀旅局舉辦的鐵道馬拉松接力賽（追火車），受到新冠肺炎影響，從今年4月延期至今在貢寮福容大飯店鳴槍起跑，不過日前又遇到台鐵鐵軌遭走山覆蓋，觀旅局緊急啟動公車接駁服務，也讓9成跑者堅定繼續參與比賽，觀旅局長張其強說，雖有緊急應變措施，還有很多可以做的更好。

鐵道馬拉松接力賽共分為7個棒次，第1棒從福容大飯店起跑；第2棒從舊草嶺隧道觀景台起跑，該棒14.5公里距離是最長的棒次；第3棒再從福容大飯店福隆起跑，歷經第4、5、6、7棒，最終終點為雙溪高中內運動場。

觀旅局指出，今年追火車最吸睛的就是變裝組的跑友，現場宛如cosplay大賽，本屆也超過20組全員女性隊伍報名參賽，另外最年長為75歲的跑者，年紀最小的為12歲跑者共5名，其中還有跑者挑戰8.4公里的第7棒。

不過今年賽事開跑前幾天，新北市瑞芳區基隆河畔猴硐國小對岸的鐵軌邊坡「走山」，造成台鐵瑞芳站與猴硐站間行車中斷，新北觀旅局則在台鐵七堵火車站啟動2階段公車接駁，分別將跑者載往各起跑點。

張其強表示，「跑友不離不棄，我們當然永不放棄」，因為事發突然，我們雖然做了緊急應變計畫，但還是有很多可以做的更好，或是讓跑者不滿意，不方便的地方，向所有跑者致歉。