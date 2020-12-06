青山宮遶境熱鬧登場 青山王落腳萬華老城故事一次看

被列為北市民俗文化資產，同時也是北市三大宗教民俗廟會活動之一的艋舺青山宮暗訪暨遶境，連三天在萬華地區展開，為讓民眾了解青山宮遶境的歷史文化，北市鄉土教育中心二樓會議室有一場「青山開趴：一場走過百年的生日派對」特展，介紹萬華百年宗教祭典的老故事，展期從即日起至20日。

鄉土中心主任張欽鵬表示，本次展覽以「萬華大拜拜」活動為主軸，分三大區塊，第一部分「Happy Birthday to 張梱」介紹青山王的背景以及落腳萬華的事蹟；第二部份「Party Start」主要是夜巡遶境的參與說明書，藉此讓民眾在實際參與前有初步的了解。

最後「See you next year!!」是以互動的方式，選出來年的爐主頭家，民眾可以深入淺出的了解全程「萬華大拜拜」的內涵，幫青山王張梱辦一場跨時空生日派對，讓更多民眾認識這位愛民如子的青山王。

其中，展覽第三部分的互動方式是將傳統文化導入科技元素，運用虛實整合的AR互動科技，讓民眾體驗擲筊「搏爐主」的廟宇傳統儀典，讓小學生可以簡單地解擲筊選爐主的過程。