農村趕鴨生活 三重鴨鴨公園就能體驗

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北鴨鴨公園地景藝術展今起正式展開，除了有3米高的立體稻草小鴨跌坐在地上的調皮模樣，還能看到小鴨們集體放風散步遊園。記者王敏旭／攝影
新北鴨鴨公園地景藝術展今起正式展開，除了有3米高的立體稻草小鴨跌坐在地上的調皮模樣，還能看到小鴨們集體放風散步遊園。記者王敏旭／攝影

新北鴨鴨公園地景藝術展今起正式展開，除了有3米高的立體稻草小鴨跌坐在地上的調皮模樣，還能看到小鴨們集體放風散步遊園，新北市長侯友宜說，在都市能看到農村的景色與鴨子不容易，歡迎親子把握時間前來遊玩。

鴨鴨公園位於三重中興橋旁，今年藝術展期從12月5日至明年1月10日，每日早上8點至晚上10點半，今年除了有生態體驗外，還增加光雕秀，可從高空平台欣賞2隻鴨玩樂的模樣。

新北高灘處指出，今日開幕邀請YOYO家族哥哥姐姐帶動跳，明天則有大型彈珠台、記憶翻牌、推推稻草卷及捏麵人DIY等多項活動，闖關成功者可得到限量500份的鴨鴨環保袋。

侯友宜說，近年來在高灘地河濱公園區域內建置許多主題園區及設施，今年鴨鴨公園除了是親子互動、生態體驗的好選擇，也是休閒遊憩及拍照打卡的好去處，希望大家一起來感受河濱公園的美，河濱公園的進步。

新北鴨鴨公園地景藝術展今起正式展開，除了有3米高的立體稻草小鴨跌坐在地上的調皮模樣，還能看到小鴨們集體放風散步遊園。記者王敏旭／攝影
新北鴨鴨公園地景藝術展今起正式展開，除了有3米高的立體稻草小鴨跌坐在地上的調皮模樣，還能看到小鴨們集體放風散步遊園。記者王敏旭／攝影
新北鴨鴨公園地景藝術展今起正式展開，除了有3米高的立體稻草小鴨跌坐在地上的調皮模樣，還能看到小鴨們集體放風散步遊園。記者王敏旭／攝影
新北鴨鴨公園地景藝術展今起正式展開，除了有3米高的立體稻草小鴨跌坐在地上的調皮模樣，還能看到小鴨們集體放風散步遊園。記者王敏旭／攝影
新北鴨鴨公園地景藝術展今起正式展開，今年除了有生態體驗外還增加光雕秀。圖／新北高灘處提供
新北鴨鴨公園地景藝術展今起正式展開，今年除了有生態體驗外還增加光雕秀。圖／新北高灘處提供

侯友宜 親子

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