新北冬茶飄香鮮上市 坪林連續2周末辦系列活動

新北冬茶上市，新北市長侯友宜今天到坪林頒發「冬季特等獎」匾額，並透過擊鼓為在地祈福。農業局長李玟表示，新北冬茶今日起以及12月6、12、13日於坪林區公所前廣場產地推廣會限時販售，連續2周在坪林推出一系列活動。

今年冬茶比賽特等獎由坪林茶農劉秀菊奪得，成為新科「包種茶王」，劉秀菊表示宣布獎項時也相當驚訝，她也謙虛的表示，製茶學問大，從生產管理到發酵萎凋、炒茶、甚至是挑梗，每個環節都不能馬虎，自己也仍在學習中。

茶農劉秀菊來自製茶世家，先生鄭年生也是坪林區在地茶農，製茶資歷已超過40年，經驗相當豐富，過去曾獲得2013年坪林製茶技術競賽冠軍、2013年全國製茶技術競賽亞軍、2016年新北好茶冬茶評鑑特等獎等，獲獎無數。

農業局表示，今年首度將會場移師至坪林區公所前廣場舉行，串聯坪林老街及北宜路商圈，連續兩個周末舉辦新北好茶產地展售會，除了販售本季最新鮮上市的包種茶外，也推出了期間限定「冠軍茶鄉點心盒」，讓大家可以吃到不同口味的茶料理，從上午10時至下午4時，除了有胖卡進駐販售咖啡點心，也推出各類劇團、音樂live表演、「名伶遊茶鄉京劇裝扮體驗」還有茶粿、茶香麻糬、茶花饅頭等免費料理DIY體驗活動，適合大家一同前往享受充滿茶香的周末。

侯友宜表示，新北市不僅是包種茶發源地，也是最大包種茶產區，產量、品質、技術，皆為全國之冠，至今已連續10屆奪得全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍，出產的好茶品質備受肯定，是名副其實的「冠軍茶鄉」。