新北冬茶飄香鮮上市 坪林連續2周末辦系列活動

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北冬茶上市，新北市長侯友宜今天到坪林頒發「冬季特等獎」匾額，今年冬茶比賽特等獎由坪林茶農劉秀菊（右二）奪得。圖／新北市農業局提供
新北冬茶上市，新北市長侯友宜今天到坪林頒發「冬季特等獎」匾額，今年冬茶比賽特等獎由坪林茶農劉秀菊（右二）奪得。圖／新北市農業局提供

新北冬茶上市，新北市長侯友宜今天到坪林頒發「冬季特等獎」匾額，並透過擊鼓為在地祈福。農業局長李玟表示，新北冬茶今日起以及12月6、12、13日於坪林區公所前廣場產地推廣會限時販售，連續2周在坪林推出一系列活動。

今年冬茶比賽特等獎由坪林茶農劉秀菊奪得，成為新科「包種茶王」，劉秀菊表示宣布獎項時也相當驚訝，她也謙虛的表示，製茶學問大，從生產管理到發酵萎凋、炒茶、甚至是挑梗，每個環節都不能馬虎，自己也仍在學習中。

茶農劉秀菊來自製茶世家，先生鄭年生也是坪林區在地茶農，製茶資歷已超過40年，經驗相當豐富，過去曾獲得2013年坪林製茶技術競賽冠軍、2013年全國製茶技術競賽亞軍、2016年新北好茶冬茶評鑑特等獎等，獲獎無數。

農業局表示，今年首度將會場移師至坪林區公所前廣場舉行，串聯坪林老街及北宜路商圈，連續兩個周末舉辦新北好茶產地展售會，除了販售本季最新鮮上市的包種茶外，也推出了期間限定「冠軍茶鄉點心盒」，讓大家可以吃到不同口味的茶料理，從上午10時至下午4時，除了有胖卡進駐販售咖啡點心，也推出各類劇團、音樂live表演、「名伶遊茶鄉京劇裝扮體驗」還有茶粿、茶香麻糬、茶花饅頭等免費料理DIY體驗活動，適合大家一同前往享受充滿茶香的周末。

侯友宜表示，新北市不僅是包種茶發源地，也是最大包種茶產區，產量、品質、技術，皆為全國之冠，至今已連續10屆奪得全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍，出產的好茶品質備受肯定，是名副其實的「冠軍茶鄉」。

坪林 侯友宜

延伸閱讀

新北消防局拍招募影片 號召熱血年輕人加入義消行列

台北宜蘭豪雨、新北基隆大雨！ 吳德榮：氣溫逐日緩升

新北耶誕市集 消費滿千送百元抵用券

乾旱少雨損冬茶 南投高山冬茶品質卻因旱不降反升

相關新聞

明倫社宅非唯一 木柵51坪3房型月租也破4萬

台北市政府明倫社會住宅3房型44坪租金4萬餘元，引起討論，但這不是北市唯一月租破4萬元的社宅，文山區木柵社宅3房型51坪...

文青新據點！南港瓶蓋工廠亮相 主打手做製造環保教育

南港瓶蓋工廠-台北製造所今天進行開幕，保留的歷史建築共有6棟，還有1棟新建物是北市產發局提供的新創示範點，協助新創團隊成...

北市社宅沒附冷氣？柯文哲：還在討論租、還是開口合約

台北市長柯文哲與台南市長黃偉哲，下午一起出席台北自來水園區虎鯨、熊讚相見歡記者會，兩人同台交換禮物，會後一同受訪。近來台...

金山區公所教動手彩繪專屬夾腳拖 長者：穿起來更有趣

新北市金山區公所今天舉辦區內｢銀髮彩繪夾腳拖鞋｣活動，140多位長者參加，大家動手彩繪自己專屬的夾腳拖，都玩得不亦樂乎，...

曾任「刑事學刊」主編兼美工 侯友宜還會寫Q體字

新北市長侯友宜錄製「侯Sir返校日」節目時，前往復興商工學習人像速寫，侯友宜笑說，過去在警察大學曾擔任「刑事學刊」的主編...

汐止3處科技執法 要抓違規臨、停車

汐止交通是當地一大問題，每逢上下班時間若出現違規停車，更讓塞車雪上加霜，新北市警局在新台五路、大同路、中興路3路段設立「...

北市明倫社宅引發討論 侯友宜：社宅配備會盡量滿足

台北市明倫社宅日前開放招租，但3房型租金高達4萬500元，除了被北市議員陳怡君爆料沒冷氣外，更拿出來跟桃園社宅的價格、配...

新北耶誕城長輩級網美點 早安、晚安直接拍來做圖

新北歡樂耶誕城今年與迪士尼合作，打造全家大小都能同樂的景點，從11月13日開城後每日吸引許多民眾前來觀賞，近期更有「長輩...

社團臉譜／臻佶祥食物銀行 將建旗艦店

南機場幸福食物銀行自102年底成立運作，長期幫助南機場社區低收、中低收入弱勢家庭及社會局轉介急難救助民眾，以點數兌換生活...

禁止性騷慣犯搭北捷 議員提案

一名七旬老翁12年來以DIY噴精手法，至少犯下12件性騷案，雖被判6個月以下徒刑，但繳完罰金又故態復萌。北市議員王鴻薇提...

北捷績效不佳 年終獎金遭質疑

台北捷運公司代管的貓空纜車、兒童新樂園出現虧損，僅有小巨蛋有盈餘，議員張斯綱指出，北捷營運績效不好，還忙著發員工年終獎金...

新北耶誕市集 消費滿千送百元抵用券

一年一度的新北耶誕市集即日起在板橋市民廣場登場，共有4大類、80間名攤，民眾欣賞耶誕城光雕展後，就可以逛街瞎拼。今年也特...

熱門新聞

生人迴避！彰化市明晚有「送肉粽」科儀 兩周內第2場

火災毀掉一福堂 燒出台中市中區哀愁

台中綠肺中央公園明天開幕！細數9大必拍網美景點

桃園社宅附家具冷氣3房最貴1萬2 柯：他們預算編多少？

台東「那年」老歌演唱會今年最終場 明晚日式建築開唱

台鐵中斷影響 花蓮太平洋縱谷馬今開跑選手少千人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。