耶誕惜食分享節板橋登場 侯友宜呼籲當惜食「心」住民

2020耶誕惜食分享節今日在板橋車站站前廣場開幕，本屆以「惜食國際村」為主軸，新北市長侯友宜表示，透過料理讓大眾了解惜食意義，也希望促進各族群文化相互了解，新北市可以成為尊重彼此文化的「心」北市。

農業局統計，從民國105年至109年，已成功減少1977公噸廚餘，也媒合592公噸格外品作為社福單位及餐廳使用，拯救約2500公噸的食物被丟入廚餘桶。同時協助媒合餐飲業者使用來自全台各地「蔬果格外品」的「惜食分享餐廳計畫」，目前已有合作59家惜食分享餐廳，且遍及新北市、台北市、基隆市、新竹市、宜蘭縣及高雄市等6縣市。

農業局表示，現場除了邀請惜食分享餐廳、農友及餐飲科學校外，還邀請客家、原住民、新住民等族群一同帶來各國料理及表演。今年耶誕惜食分享節共煮共享活動也飄起異國風，民眾現場體驗製作義式蔬菜湯及比薩，並品嘗各國料理及欣賞表演，另外明(6)日下午將有異國料理DIY體驗，並開放民眾票選喜歡異國料理，參與活動民眾有機會獲得限量泰國錫水杯等精美禮物。

新北市長侯友宜表示，根據環保署統計，全國每年廚餘回收量逾55萬公噸，用廚餘桶堆疊起來超過1萬座台北101的高度。新北市政府從民國105年成立「新北惜食分享網」，整合各局處資源推動惜食，除了宣導廚餘減量、媒合剩餘食材及格外品，也辦理國際論壇，邀請日本、新加坡等相關部門，分享惜食經驗。