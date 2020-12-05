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總統好？主持人頻喊未來總統 賴清德連忙阻止

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
副總統賴清德（中）今晚參加活動，現場主持人頻喊「未來總統」，甚至說2024年「先喊先贏」，不過賴清德連忙阻止的說，現在總統是蔡英文，他是代表蔡來祝賀所有人。記者王敏旭／攝影
副總統賴清德（中）今晚參加活動，現場主持人頻喊「未來總統」，甚至說2024年「先喊先贏」，不過賴清德連忙阻止的說，現在總統是蔡英文，他是代表蔡來祝賀所有人。記者王敏旭／攝影

副總統賴清德今晚前往板橋參加深埔港人文推廣協會會員大會，現場主持人頻喊「未來總統」，甚至說2024年「先喊先贏」，要民眾大喊總統好，賴清德連忙阻止的說，現在總統是蔡英文，他是代表蔡來祝賀所有人。

深埔港協會自2016年成立，由地方熱心人士結合市議員黄俊哲，4年來頒發獎助學金給埔墘地區數百位學童，賴清德說，他擔任過立委、市長、行政院長，沒看過地方協會規模這麼大，代表大家很團結關心地方發展。

賴清德指出，不僅保存、推廣地方文化歷史，還發獎學金給學生、參與了人共餐、協助弱勢度過難關，他代表蔡英文來祝賀大家，同時感謝今年總統大選讓蔡英文在新北拿下勝利，且立委席次又過半。

賴清德表示，台灣面臨中國對台灣威脅、新冠肺炎的影響，蔡英文國事繁忙，不過台灣人民都團結一起，現在台灣相對安全，蔡英文總統說行政院長長蘇貞昌很認真以外，也是因為人民團結支持政府。

近期台灣境外移入的新冠肺癌案例遽升，賴清德也說，台灣截至目前隔離的人次超過20萬人，若民眾沒有犧牲14天隔離時間，才讓台灣防疫成績亮眼，不過防疫就跟打棒球一樣，9局沒結束防疫就還沒停止。

賴清德 蔡英文 行政院

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