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明倫社宅非唯一 木柵51坪3房型月租也破4萬

中央社 / 台北5日電
明倫社宅開放參觀首日預約額滿。 圖／北市都發局提供
明倫社宅開放參觀首日預約額滿。 圖／北市都發局提供

北市政府明倫社會住宅3房型44坪租金4萬餘元，引起討論，但這不是北市唯一月租破4萬元的社宅，文山區木柵社宅3房型51坪的月租也高達4萬200元。

木柵社會住宅3房型坪數由小至大，分別有1戶、4戶（含無障礙戶）、6戶，其中最大坪數51坪的6戶都已抽籤完成，明年1月簽完約後，2月即可入住。

都發局表示，因地點等因素影響，租金會不同。明倫社會住宅租金是委託專業估價師查估周邊市場行情及考量自償率等因素，每坪為842元；木柵社宅是每坪788元，區域不同價格不一樣。

都發局指出，木柵社會住宅每坪價格是參考周邊市場行情及自償率，自償率計算公式一樣，但參數不同，像興建費、長期維護費等。

都發局表示，木柵社會住宅今年10月對外招租，已抽籤，明年1月中旬簽約、2月入住；明倫社宅是今年11月間申請、明年3月入住。

都發局長黃景茂今天接受電話訪問時說，社會住宅租金需考量自償性等，包含像興建工程費、修繕費等及房屋稅等稅籍，相關費用高，租金才高，後續會檢討工程費等。

他表示，明倫社會住宅3房型租金與木柵社宅不同，是因區域、自償率不同，成本不一樣租金就不同；現已檢討明倫社宅3房型租金高情形，未來興建社宅擬減少陽台、走道面積。

此外，明倫社會住宅今天為最後一天開放，看屋民眾認為陽台太大、租金高。與父母親一起看屋陳先生說，3房型格局方正、光線充足，但陽台太大，租金以一個家庭而言是可接受。另一名吳姓小姐也認為陽台太大、租金高，優點是離捷運站近，格局佳。

社會住宅 社宅 北市

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