北市願景高中生辯論賽開跑 立委議員推募資毛巾賺獎金

台北市議員議員王鴻薇和台北願景工作協會今日舉辦為期2天的「第四屆台北市政願景高中生辯論賽」，初賽今在中崙高中舉行，決賽明在台北市藝文處登場。還邀請立委蔣萬安、議員侯漢廷一起拍活動宣傳片，推出募資小物台北願景毛巾，扣除成本後成為辯論比賽的加碼獎金，回饋給參賽學生。

王鴻薇表示，台北願景工作協會是台灣唯一針對北市高中生辦理的辯論賽事，高中生可以針對各項政策與時事發表想法，在台上侃侃而談，具有教育意義。過去就曾討論過核能發電、廢除免洗餐具，以及亡國感對台灣社會的影響，今年主題則是「檢舉達人是否應設立獎金上限」，期待學生提供新穎的見解。

蔣萬安也在募資影片中表示，「台北市政願景盃辯論賽」能看見學生多元思路，不受傳統政治視角的限制，討論價值、國家政策，環保、核電、亡國感等議題，今年辯論賽願景工作協會以線上募資的方式，邀請年輕的設計師設計「台北願景毛巾」作為贊助回禮，贊助的毛巾扣除成本後，都將投入比賽獎金。