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文青新據點！南港瓶蓋工廠亮相 主打手做製造環保教育

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
大人小孩在機器人展上操作各種機器人。記者鍾維軒／攝影
大人小孩在機器人展上操作各種機器人。記者鍾維軒／攝影

南港瓶蓋工廠-台北製造所今天進行開幕，保留的歷史建築共有6棟，還有1棟新建物是北市產發局提供的新創示範點，協助新創團隊成功進入市場。瓶蓋工廠與其他文創園區不同，無論是展覽、攤販或活動，都會以「製造者工廠Maker」為核心進行，在地南港人有休閒去處，緊鄰南港車站、捷運站和高鐵也可以帶動周邊經濟發展。

位在南港車站的旁的瓶蓋工廠-台北製造所經過2年修繕，終於在今天亮相！瓶蓋工廠共有6棟歷史建築、1棟保留建物和戶外空間，其核心為「製造者工廠Maker」，進駐業者都符合園區經營特色，聚焦在「手做」，無論是展覽、活動、攤販等，都會圍繞Maekr，每月都會推出不同的手做課程，包括數位製造的3D列印、雷射切割、精工桌和裁縫機等教學。

負責營運的集思國際會議顧問公司行銷經理余孟芬說，過去的Maker大多是專業人士的交流，瓶蓋工廠則是主打親民易上手，讓民眾租借機器，學習數位製造，無論是大人還是小孩，都可以接觸，不會設定門檻。

目前瓶蓋園區有海洋永續展覽和機器人展覽，展期到12月底。海洋永續是以各種海洋廢棄物收再利用，做成其他作品；機器人展則提供互動體驗，南港高工展示曾經出國比賽奪冠的機器人，仍然圍繞「Maker」核心。下次展覽內容則是古物市集和攝影展。

在多功能場館的部分，12月下旬會與聯合數位文創進行為期1個月的劇場演出，有音樂劇、漫才、魔術等，超過20場表演。戶外空間，除了活絡園區敦親睦鄰，也提供「樹下廣場」舞台，讓年輕學生有表演空間，台北城市科大音樂系在每週六下午有演出。

台北市長柯文哲表示，瓶蓋工廠是東區門戶計畫的里程碑，捷運南港站的人流也增加了80%，未來2年還會繼續成長，5年後從國家會展中心到台北流行音樂中心都會有空中步道，可銜接周邊重要景點，南港區會比信義區亮眼。

產發局長林崇傑說，瓶蓋工廠非常支持年輕人進駐，活化空間，過去南港地區比較缺乏公共性活動空間，瓶蓋工廠是南港意象最重要的基地，會帶來相當多展覽與活動，成為台北市的「新東區」。

南港瓶蓋工廠從1940年日治時期開始製作各式各項的瓶蓋，後續由菸酒公賣局接手，製作軟木塞，以及台灣啤酒、花雕酒、紹興酒等各式酒類的瓶蓋，供應給當時全國的酒廠，到2004年才停止生產。台北市政府在2018年2月開始進行修繕，總經費約1.1億，園區面積2,400坪。

瓶蓋工廠內進駐的業者大多都是販賣現場至做得手做商品，民眾也可以自己動手試做。記者鍾維軒／攝影
瓶蓋工廠內進駐的業者大多都是販賣現場至做得手做商品，民眾也可以自己動手試做。記者鍾維軒／攝影
南港瓶蓋工廠其中一個牆面掛有各式各項的瓶蓋。記者鍾維軒／攝影
南港瓶蓋工廠其中一個牆面掛有各式各項的瓶蓋。記者鍾維軒／攝影
3D列印機器正在製作台北101的模型。記者鍾維軒／攝影
3D列印機器正在製作台北101的模型。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊出席典禮，一起參觀南港瓶蓋工廠。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊出席典禮，一起參觀南港瓶蓋工廠。記者鍾維軒／攝影
園區內有複合試餐飲。記者鍾維軒／攝影
園區內有複合試餐飲。記者鍾維軒／攝影
海洋永續展上有各種使用不同的海洋廢棄物製作出來的東西。記者鍾維軒／攝影
海洋永續展上有各種使用不同的海洋廢棄物製作出來的東西。記者鍾維軒／攝影
海洋永續展上有各種使用不同的海洋廢棄物製作出來的東西。記者鍾維軒／攝影
海洋永續展上有各種使用不同的海洋廢棄物製作出來的東西。記者鍾維軒／攝影
建築物外面也有很多戶外空間，是民眾假日休閒的好去處。記者鍾維軒／攝影
建築物外面也有很多戶外空間，是民眾假日休閒的好去處。記者鍾維軒／攝影
柯文哲戴上透過手動3D列印技術作出來的眼鏡。記者鍾維軒／攝影
柯文哲戴上透過手動3D列印技術作出來的眼鏡。記者鍾維軒／攝影
瓶蓋工廠內的攤販因為下雨天集中在室內，其最大特色為產品都是手做的。記者鍾維軒／攝影
瓶蓋工廠內的攤販因為下雨天集中在室內，其最大特色為產品都是手做的。記者鍾維軒／攝影
柯文哲體驗數位製造3D列印技術。記者鍾維軒／攝影
柯文哲體驗數位製造3D列印技術。記者鍾維軒／攝影

北市 歷史建築 文創

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