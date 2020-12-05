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曾批柯文哲天龍國王？黃偉哲與柯同台「是我對號入座」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲與台南市長黃偉哲，下午一起出席台北自來水園區虎鯨、熊讚相見歡記者會，兩人同台交換禮物，會後一同受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲與台南市長黃偉哲，下午一起出席台北自來水園區虎鯨、熊讚相見歡記者會，兩人同台交換禮物，會後一同受訪。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲與台南市長黃偉哲，下午一起出席台北自來水園區虎鯨、熊讚相見歡記者會，兩人同台交換禮物，會後一同受訪。媒體問黃偉哲，之前柯文哲說去南部坐公車嚇到，還說在南部搭公車的人是「厭桃」（台語發音，傻瓜之意)，柯文哲急忙說，不要挑撥離間；黃偉哲替柯緩頰，柯市長沒有講台南。

台北市長柯文哲曾在8月市府交通會報上，自爆去南部坐公車嚇到，還說在南部搭公車的人是「厭桃（台語發音，傻瓜之意」，黃偉哲一度隔空批柯文哲是天龍國國王、無同理心，應該跟南部民眾道歉。

柯、黃同台受訪時，媒體問黃偉哲，柯市長曾說南部搭公車是傻瓜，等不到？柯一聽，急忙說，「不要挑播離間」。

黃說，柯市長沒有講台南，媒體說，南部很大？柯又對媒體說，「你不要挑撥離間」，媒體體就是這樣壞。黃也說，他那時候是自己對號入座，不是這個意思，還說，「我現在終於知道鯊魚的恐怖」。

黃偉哲說，他自己以前在台北念書，他就是天龍國的，他在台北念建中、台大就是天龍國的，在台北當立法委員的時候，其實開會的時候都是在天龍國。

另被問到兩人私下有交集？是朋友？柯說，他綠營朋友很多，黃偉哲也是朋友之一。至於藍綠同台要搶藍綠選票？

柯文哲說，最近是年底旅遊促銷季節，上半年GDP比較低，要靠下半年衝。媒體追問，是不是藍綠通吃？柯說，不是，「我們心中沒有藍綠」。黃偉哲說，會安排柯文哲訪台南，柯也說，很期待，台南古蹟滿多的。

黃偉哲 柯文哲 公車

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