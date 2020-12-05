北市社宅沒附冷氣？柯文哲：還在討論租、還是開口合約

台北市長柯文哲與台南市長黃偉哲，下午一起出席台北自來水園區虎鯨、熊讚相見歡記者會，兩人同台交換禮物，會後一同受訪。近來台北市社宅租金最高逾4萬元惹議，媒體問柯，台北市的社宅沒有附冷氣，柯文哲說，現在還在找商業模式，要租的、還是開口合約，最近還在討論。

媒體問黃偉哲，台南市有沒有社會住宅？租金最貴多少？黃偉哲說，他剛剛上任時，2019年開始規畫，預計2022年會有500至1000戶，租金部分，因台南房價不能和台北比。媒體追問，怎麼看台北最貴要4萬？黃偉哲說，尊重市場機制與市府的規畫。至於有沒有附冷氣、家具，黃偉哲說，沒有吧，想用什麼家具、冷氣，若準備好，搞不好人家覺得不合用。

柯文哲說，社宅裝冷氣，還在找商業模式，要租的、還是開口合約，最近還在討論，社會住宅是興建過程中發現新問題，就把他解決，冷氣是用租、還是開口合約去訂，全部裝好後，例如一度使用收5元，使用愈用繳愈多，這在跟大廠研究。

柯文哲說，台北房價還是比較高，還是一個大問題，和外縣市比，立足點本來就不一樣。媒體問柯，曾說連開宅3萬2000元非常貴，不如繳房貸？柯文哲說，不要看房價比以前高，現在是把租金補貼切開來處理，所以去住社會住宅，要繳給都發局的就是這個錢，可是同時也可以去申請社會局的租金補貼，所以並不是說一定收這麼多錢，因為租金補貼還是要扣回去。至於租金補貼有門檻？柯文哲說，當然補貼一定比租金低，如果補貼比租金高，那住不要錢的？