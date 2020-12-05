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金山區公所教動手彩繪專屬夾腳拖 長者：穿起來更有趣
新北市金山區公所今天舉辦區內｢銀髮彩繪夾腳拖鞋｣活動，140多位長者參加，大家動手彩繪自己專屬的夾腳拖，都玩得不亦樂乎，開心地展示自己的作品，直說好有趣。
金山區老人會理事長賴林瓊玉表示，自己今年75歲了，今天的彩繪課程不單只是畫畫，更是透過課程讓長者走出家門，透過課程讓長輩們上課開心又好玩。
金山區長廖武輝說，他很喜歡用母子鱷魚的Y拖來慢跑，這次很開心有機會和龍峰開發有限公司合作，希望藉由藝術陪伴課程，讓長輩們活動手指關節及眼力，最重要的是激發創造力，繼續轉動彩繪人生。
廖武輝說，目前高齡社會下，長輩越來越多，更需要政府部門及私部門協力合作，共同致力於預防及延緩失能照護服務。
金山區65歲以上老年人口有 3602人，占全區人口比例高達17% 以上，希望藉由銀髮拖鞋彩繪課程，讓長輩們創作屬於自己的獨特作品，並於課程結束後分享創作的理念及想法，讓長輩們彼此交流互動。
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