鄭文燦捐運動鞋響應舊鞋救命 桃園3天預估募上萬雙

舊鞋救命計畫定期募集舊鞋送往非洲肯亞，財團法人中華基督教行道會趁耶誕節前夕，前天起在桃園設點募集，短短2天就募到6400雙，不少民眾抱來滿箱、滿袋的鞋子響應，還有鞋廠老闆霸氣捐出1千雙新鞋，市長鄭文燦今天也捐出全新的運動鞋。卓越行道會今趁假日加派志工人力篩檢，預估3天可募到上萬雙，連同貨櫃送愛到非洲。

卓越行道會已是第2年與舊鞋救命國際基督關懷協會合作，去年不僅募集舊鞋，也捐出40呎大貨櫃，經改裝作為當地身障孩童復健中心，今年也趁耶誕節前夕，在三峽卓越北大行道會與桃園行道會設置募集據點，民眾響應熱烈，募集舊鞋堆成一座座小山。

主任牧師林慶忠說，肯亞當地民眾常因打赤腳走路，感染沙蚤病喪命，捐贈舊鞋方便行走，維持雙腳健康，前天起募集舊鞋，獲得不少回響，有國防大學師生一口氣送來4500雙鞋子，還有鞋廠老闆低調請員工載送1千雙新鞋前來並全都綁好，相當貼心。

今天是卓越桃園行道會募集的最後1天，由於碰上周末假日，響應民眾絡繹不絕，有的人扛著好幾大袋鞋子前來，有皮鞋、布鞋與運動鞋等，不乏吊牌未拆的全新品，也有媽媽牽著小孩子來捐出童鞋，鄭文燦也安排行程響應活動，並當場簽名捐出運動鞋。

舊鞋救命國際基督關懷協會理事長楊右任說，今年因為新冠肺炎疫情緣故，海運業務凍結塞車，不僅貨櫃成本變高，也因為檢驗流程繁瑣，得比往年要增派更多人力，感謝卓越行道會不畏疫情持續響應，貨櫃滿裝可達3萬雙鞋，預計1個月後送往肯亞。