曾任「刑事學刊」主編兼美工 侯友宜還會寫Q體字

新北市長侯友宜錄製「侯Sir返校日」節目時，前往復興商工學習人像速寫，侯友宜笑說，過去在警察大學曾擔任「刑事學刊」的主編兼美工，上面的插圖都是他自己所繪，就連字體也是自創，沒有電腦時代要親手繪畫其實不容易。

新北新聞局透過「侯Sir返校日」節目，讓民眾了解新北各高中職特色社團及課程，新聞局長蔣志薇也說，市長與年輕學子的第一手接觸，也讓市府團隊聆聽到師生的真實心聲，過去曾到校園學習吉他、棒球、咖啡製作、儀隊及柔道。

侯友宜在本次的節目，到復興商工學習人像速寫，學校的人像速寫隊分別約10至20分鐘就可完成黑白或彩色作品，內容包含寫實、Q版、誇張及數位繪畫，儘管侯友宜繪畫實力不如同學，仍被學生稱讚「有抓到精髓」。

侯友宜說，他從小對美術很有興趣，但小時候沒有像現在資源充沛的美術課，直到進入警察大學後，透過手繪嫌犯樣貌及刑案現場才慢慢把底子練起來，希望現在的同學，仍夠找到自己的興趣並發揮長才，找到自己的一片天。