快訊

直播／新增3例境外移入 自愛爾蘭、德國及印尼入境

歷經萊牛風波 皇家傳承牛肉麵：等待發薪日比以往漫長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾任「刑事學刊」主編兼美工 侯友宜還會寫Q體字

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜過去在警察大學曾擔任「刑事學刊」的主編兼美工，上面的插圖都是他自己所繪，就連字體也是自創。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜過去在警察大學曾擔任「刑事學刊」的主編兼美工，上面的插圖都是他自己所繪，就連字體也是自創。圖／新北新聞局提供

新北市長侯友宜錄製「侯Sir返校日」節目時，前往復興商工學習人像速寫，侯友宜笑說，過去在警察大學曾擔任「刑事學刊」的主編兼美工，上面的插圖都是他自己所繪，就連字體也是自創，沒有電腦時代要親手繪畫其實不容易。

新北新聞局透過「侯Sir返校日」節目，讓民眾了解新北各高中職特色社團及課程，新聞局長蔣志薇也說，市長與年輕學子的第一手接觸，也讓市府團隊聆聽到師生的真實心聲，過去曾到校園學習吉他、棒球、咖啡製作、儀隊及柔道。

侯友宜在本次的節目，到復興商工學習人像速寫，學校的人像速寫隊分別約10至20分鐘就可完成黑白或彩色作品，內容包含寫實、Q版、誇張及數位繪畫，儘管侯友宜繪畫實力不如同學，仍被學生稱讚「有抓到精髓」。

侯友宜說，他從小對美術很有興趣，但小時候沒有像現在資源充沛的美術課，直到進入警察大學後，透過手繪嫌犯樣貌及刑案現場才慢慢把底子練起來，希望現在的同學，仍夠找到自己的興趣並發揮長才，找到自己的一片天。

侯友宜也指出，他在大三擔任「刑事學刊」的主編兼美工，書內的插圖都要自己畫，美工文字也是他自己創作，更要自己寫文章，不過他學習美術最重要的是辦案用，為了畫刑案現場紀錄，空間感、物體層次才能精準表現。

新北市長侯友宜錄製「侯Sir返校日」節目時，前往復興商工學習人像速寫。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜錄製「侯Sir返校日」節目時，前往復興商工學習人像速寫。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜（中）說，過去在警察大學曾擔任「刑事學刊」的主編兼美工，上面的插圖都是他自己所繪，就連字體也是自創。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜（中）說，過去在警察大學曾擔任「刑事學刊」的主編兼美工，上面的插圖都是他自己所繪，就連字體也是自創。圖／新北新聞局提供

侯友宜 警察

延伸閱讀

連勝文批政府否認中國疫苗 侯友宜：最佳保護才是選擇要項

猴硐走山！北宜軌道中斷 侯友宜：已調度、增加公車班次

北市明倫社宅引發討論 侯友宜：社宅配備會盡量滿足

「花蓮后」現身新北市府推農產 侯友宜揪她逛耶誕城

相關新聞

汐止3處科技執法 要抓違規臨、停車

汐止交通是當地一大問題，每逢上下班時間若出現違規停車，更讓塞車雪上加霜，新北市警局在新台五路、大同路、中興路3路段設立「...

鄭文燦捐運動鞋響應舊鞋救命 桃園3天預估募上萬雙

舊鞋救命計畫定期募集舊鞋送往非洲肯亞，財團法人中華基督教行道會趁耶誕節前夕，前天起在桃園設點募集，短短2天就募到6400...

曾任「刑事學刊」主編兼美工 侯友宜還會寫Q體字

新北市長侯友宜錄製「侯Sir返校日」節目時，前往復興商工學習人像速寫，侯友宜笑說，過去在警察大學曾擔任「刑事學刊」的主編...

北市明倫社宅引發討論 侯友宜：社宅配備會盡量滿足

台北市明倫社宅日前開放招租，但3房型租金高達4萬500元，除了被北市議員陳怡君爆料沒冷氣外，更拿出來跟桃園社宅的價格、配...

新北耶誕城長輩級網美點 早安、晚安直接拍來做圖

新北歡樂耶誕城今年與迪士尼合作，打造全家大小都能同樂的景點，從11月13日開城後每日吸引許多民眾前來觀賞，近期更有「長輩...

社團臉譜／臻佶祥食物銀行 將建旗艦店

南機場幸福食物銀行自102年底成立運作，長期幫助南機場社區低收、中低收入弱勢家庭及社會局轉介急難救助民眾，以點數兌換生活...

禁止性騷慣犯搭北捷 議員提案

一名七旬老翁12年來以DIY噴精手法，至少犯下12件性騷案，雖被判6個月以下徒刑，但繳完罰金又故態復萌。北市議員王鴻薇提...

北捷績效不佳 年終獎金遭質疑

台北捷運公司代管的貓空纜車、兒童新樂園出現虧損，僅有小巨蛋有盈餘，議員張斯綱指出，北捷營運績效不好，還忙著發員工年終獎金...

新北耶誕市集 消費滿千送百元抵用券

一年一度的新北耶誕市集即日起在板橋市民廣場登場，共有4大類、80間名攤，民眾欣賞耶誕城光雕展後，就可以逛街瞎拼。今年也特...

台灣玩具圖書館協會 共享玩具

不要的玩具去哪了？台灣玩具圖書館協會每年都回收許多人用不到的玩具，賦予二手玩具新生命，協會創辦人蔡延治看見育兒公共服務資...

土城工業區 5大都更案啟動

土城工業區總開發面積107公頃，共有336家廠商，但廠房大多已40年以上，且為高建蔽、低使用強度的老舊透天廠房，為了翻新...

離峰也塞 土城亞洲路動工拓寬

新北市土城區因土城醫院落成、土城工業區翻新立體化、加上捷運系統建設，帶動當地人口成長，亞洲路因鄰近土城工業區及台65高架...

熱門新聞

台南週末7活動連續登場！6路段實施交管 在地人喊：準備塞爆

嘉義頭橋工業區這公司排重金屬廢水 負責人判4月

台鐵東幹線斷宜花交通大亂 8旬婦不懂轉乘車站乾著急

枯水期露天燃燒很要命 台南消防局疾呼「不要再燒了」

國道1號永康交流道聯絡道工程 全線112年通車

桃園社宅附家具冷氣3房最貴1萬2 柯：他們預算編多少？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。