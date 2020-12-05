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汐止3處科技執法 要抓違規臨、停車

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新台五路一段麥當勞前將進行科技執法。圖／新北交通大隊提供
新台五路一段麥當勞前將進行科技執法。圖／新北交通大隊提供

汐止交通是當地一大問題，每逢上下班時間若出現違規停車，更讓塞車雪上加霜，新北市警局在新台五路、大同路、中興路3路段設立「違規臨、停車」的科技執法，避免違規影響交通。新北市議員廖先翔也說，重點不是取締，而是希望有安全的交通環境。

新台五路、大同路是汐止2條聯外道路，中興路則是前往社后必經的雙向共2車道道路，這3條道路屬於汐止重要道路，由於汐止人口快速成長，若這3條道路出現嚴重違規、車禍，就會讓整個汐止交通大打結。

新北市警局交通警察大隊分隊長邱俊皓指出，目前在「新台五路一段麥當勞前」、「大同路二段大埔鐵板燒前」、「中興路、福德二路」架設違規臨、停車的科技執法，目前還在調整系統，預計明年1月正式執法。

邱俊皓表示，新台五路一段麥當勞前有公車停靠站，卻因為得來速導致欲購買餐點的車輛排隊至道路上，不僅公車停靠困難，也會影響國道三號進入汐止市區的車流導致交通阻塞。

邱俊皓說，大同路二段大埔鐵板燒前也經常有違規臨、停車輛，會造成國道一號進入汐止市區的右轉車流受阻；中興路、福德二路則是因為該處商場、店家多，但僅是雙向共2車道的道路，若有違規車輛也會影響交通。

廖先翔也說，執法地點設有「本路段違停偵測取締」與「常有測速照相」不一樣，是真的有攝影機而且架好了，雖然正在調整系統，但何時「營運」他也不知道，請大家就不要冒險。

除了汐止3處將有違規臨、停車的科技執法，新北在板橋火車站、致理科大旁的文化路一段、新埔捷運站2號出口也都有相同的科技執法，若違規臨時停車將面臨300元到600元罰緩、違規停車則處以600元至1200元罰緩。

但有民眾認為科技執法是在搶錢，邱俊皓表示，以板橋車站前的道路為例，2018年11月單日違規168件，2020年11月單日違規為4.5件，違規件數下降達97%，科技執法是為了安全而非開罰。

大同路二段大埔鐵板燒前將進行科技執法。圖／新北交通大隊提供
大同路二段大埔鐵板燒前將進行科技執法。圖／新北交通大隊提供

汐止

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