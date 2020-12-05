奇美辦長照失智症照護國際研討會 借鏡日、荷長照經驗

奇美醫學中心今天舉辦2020長照暨失智症照護國際研討會，與日本、荷蘭醫護學者交流智慧長照運用，希望借鏡同樣面臨高齡化先進國家長照經驗。

奇美醫學中心今天以「看見後疫情時代的曙光、智慧長照運用與契機」為主題，國視訊連線日、荷舉行，邀請國內外長照、失智實務專家學者，分享後疫情時代智慧科技、數位健康與遠距醫療發展趨勢。

台南市政府社會局長陳榮枝表示，台灣長照面臨人力與經費資源匱乏的困境，人工智慧、遠端照護有迫切發展需求。台南市失智失能照顧服務據點目前有40處，共同照護點47處，相關服務能量會再設法提升。

主辦單位邀請日本沖繩縣中部醫院內科社區保健科副主任高山義浩、荷蘭國立長照創新研發中心資深研究員Henk Herman Nap參與，希望防疫期間因智慧科技紛紛投入應用，整合開拓醫療與長照優勢，創造長照與健康管理新模式，提升長照服務量能和照顧服務品質。

奇美表示，院方長照服務啟動因應疫情包含防疫機制建置、服務對象與人員健康管理、感染預防及處理與監測三大要項，第一線工作人員除透過網路學習平台接受感染管制教育訓練以落實防疫措施，更經由CMedLine APP即時掌握防疫資訊與完成個人檢疫登錄，而服務對象於每次服務介入前以雲端表單進行健康評估等防疫措施，為防疫前線奠定防護基礎。防疫導入智慧科技、輔助提供貼近人性化與在地化照顧服務，已成為全球長照服務關注焦點。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，隨著疫情發展需要，促使智慧科技發展與長照間跨領域合作，導入智慧科技成為樂齡世代的關鍵助力，研討會借鏡日本、荷蘭推動經驗，關注失能與失智照顧需求者身體機能健康狀況與維持生活照顧品質，期待能帶給需求者具尊嚴生活，居家與社區失能、失智者健康，提高照顧品質效率。

研討會由奇美醫學中心院長邱仲慶主持，衛福部長期照顧司副司長周道君、市府社會局長陳榮枝、中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源及台南市醫師公會副理事長林宏榮及屏東縣衛生局副局長張秀君、台北榮民總醫院高齡醫學中心主任陳亮恭等出席、專題演講。