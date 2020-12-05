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台中中央公園明天啟用 周邊交通管制看這知

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中中央公園明天開幕，下午1點至6點在會場周邊道路實施交通管制，管制路段限制雙向封閉、只出不進，紅色路段是管制區域。圖／台中市警局提供
台中中央公園明天開幕，下午1點至6點在會場周邊道路實施交通管制，管制路段限制雙向封閉、只出不進，紅色路段是管制區域。圖／台中市警局提供

台中市水湳經貿園區中央公園占地67公頃，是台北市大安森林公園的2.58倍，園內種植萬棵原生樹木、設置12項感官體驗設施、智慧路燈及感測器，12月6日將正式啟用，並邀請國立台灣交響樂團與紙風車劇團演出，現場也設置文創、農產、美食三大市集，預期將吸引大量人潮齊聚歡慶。

確保明天活動圓滿進行，並維持用路人交通秩序與安全，台中市警六分局明天下午1點至6點，在會場周邊道路實施交通管制，管制路段限制雙向封閉、只出不進，包括：凱旋路（敦化路至大鵬路）、西安街（西安街277巷至凱旋八街）、西安街227巷4弄（西安街277巷至凱旋八街）、及凱旋八街、凱旋七路、凱旋六街、凱旋五街、凱旋三街、凱旋二街、凱旋東街。

管制原則：除機車、接駁車、警備車、消防車、救護車、復康巴士、工程救險車及持有通行證等車輛可以通行外，其餘汽車及大型車輛禁止駐停或通行。

台中政府規劃明天活動期間，提供2線接駁專車，分別由北水湳接駁站（經貿九路路側搭車）及南水湳接駁站（經貿路路側搭車）往返會場，籲自行開車前往民眾可停放在周邊停車場，再搭乘接駁車至會場，儘量不要自行開車前往會場。

明天中央公園周邊的交通路況及管制措施，警方將隨時提供最完整的即時交通資訊予警廣插播報導，供民眾作為行車參考。

台中第六分局分局長盧廷彰特別提醒民眾，請多利用免費接駁專車前往會場，如果自行開車，請駕駛人遵守各路口員警、義交之指揮疏導，依序行進，勿任意違規停車，避免管制區域周邊道路車流阻滯而影響寶貴時間。

台中市 大安森林公園 交響樂團

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