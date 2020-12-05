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新北耶誕城長輩級網美點 早安、晚安直接拍來做圖
新北歡樂耶誕城今年與迪士尼合作，打造全家大小都能同樂的景點，從11月13日開城後每日吸引許多民眾前來觀賞，近期更有「長輩級」的網美景點，「早安」、「晚安」2組燈飾可拍攝，拍完還能製作早、晚安圖，讓不少網友直呼要帶長輩去。
長輩級的網美景點位於板橋府中捷運3號出口，現場擺有數朵大型花朵，花朵群中間則有「早安」、「晚安」2組燈飾，幾天前該景點架設完畢後，已有不少網友前往拍攝，還有網友說，這太有創意。
其實，這些花朵本來是設計放在板橋火車站的站前城堡，但做出來跟城堡風格有違和感，因為城堡整體設計感很年輕，但花朵太過像長輩圖在用，新北觀旅局在耶誕城還未開城之前，就撤走所有的花朵。
新北觀旅局指出，承辦科認為花朵既然像長輩圖，乾脆搭配長輩最流行的「早安」、「晚安」設計「長輩級」的網美景點，已有不少人前往該景點設計屬於自己的長輩圖。
有網友分享，「可以帶長輩去拍照，拍完即可用，早晚皆可用，平安又喜樂」。新北旅客臉書粉絲團則分享，晨起一聲早，願你事事都美好。美麗的夜晚，願你平安又順心」。
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