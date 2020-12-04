踏出繽紛人生 金山長輩彩繪氣墊拖鞋

金山區公所舉辦｢銀髮彩繪夾腳拖鞋｣活動，共有140位65歲以上的長輩報名參加，長輩們開心的展示自己的作品，同時彩繪的氣墊拖鞋，金山區長廖武輝希望長輩們參與好玩有趣的課程能夠愉悅身心，更加也要穿好鞋顧體力也顧腳力。

高齡銀髮社會，鼓勵長輩們要多多走出戶外活動讓身心愉悅，雖然各關懷據點準備的課程活動都相當豐富，不過金山區公所可是從長輩踏出家門的那一步起，就對長輩小心呵護，攜手舒適的氣墊拖鞋廠商舉辦彩繪拖鞋的活動，邀請老人家彩繪自己的外出拖鞋，鮮豔的色彩讓外出的每一步都變得好繽紛。

長輩們手握著畫筆，發揮創意畫出企鵝、花朵甚至是象徵太陽的向日葵，完成後也拿著拖鞋開心分享，不少長輩都說好久沒有拿起畫筆專注的完成一件藝術作品，感覺就像回到兒時上課的場景，身心都年輕了起來。

金山區長廖武輝表示，為長輩舉辦眾多活動中，彩繪拖鞋還是第一次，其實是因為路跑運動中有一個族群相當喜愛穿上氣墊Ｙ拖，而自己也喜歡用母子鱷魚的Y拖來慢跑，得知氣墊拖鞋有結合藝術的彩繪活動，也隨即媒合要帶給長輩們一場藝術陪伴課程，活動手指關節及眼力，並激發創造力，也感受穿上氣墊拖鞋行走的舒適度，輕鬆走出戶外也輕鬆顧腳力。