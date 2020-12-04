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瑞芳礦工醫院設洗腎中心 提供民眾接送服務
瑞芳礦工醫院調整病床空間使用，打造全新洗腎中心，共十四張病床與德國引進的設備，希望就近服務東北角地區民眾，而平溪、雙溪、貢寮三區的病人，醫院也提供接送服務，免去洗腎者的舟車勞頓。
新北市議員林裔綺表示，瑞芳礦工醫院為救助礦工疾病及災害而設立，但隨著礦業沒落、老礦工們凋零，院方看到現代民眾治療慢性病的需要，努力打造東北角四鄉鎮第一間洗腎中心，讓洗腎民眾不用再帶著病痛去到基隆舟車勞頓。
瑞芳礦工醫院院長董適表示，感謝何瓊英專科醫師懷著下鄉服務的精神，還有董事會出資打造擁有14張病床的洗腎中心，不僅有獨立電視可看，設備也是德國全新進口，在上個月試營運期間，親切的服務讓前來的病人都感覺得到，醫院除了照顧瑞芳居民，東北角平雙貢三區民眾因為車程較遠，院方也提供專車接送，讓偏鄉居民也能放心前來。
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