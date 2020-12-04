淡水河紅樹林卡滿垃圾 地方盼有專責單位

為了解決淡水河紅樹林保留區及河岸垃圾廢棄物問題，市議員鄭宇恩日前搭乘小艇到淡水河上會勘，河面有大型廢棄物，河岸也發現保特瓶、塑膠垃圾滿滿的卡在紅樹林濕地，因此，市議員鄭宇恩更要求有紅樹林保護區的管理單位，要加強河川的垃圾清理。

保特瓶、塑膠垃圾滿滿的卡在淡水河岸的紅樹林濕地生態當中，不仔細看還真的很難相信，美美的淡水河岸自行車道旁，在民眾遊客來頻繁來往的河岸享受美景的當下，隱藏在紅樹林枝葉底下，竟然佈滿許多的河川廢棄物。

獨木舟帆船協會成員說，每當漲潮，還有下雨天，就會有非常大量的垃圾從上游漂下來，遇到了水筆仔紅樹林就卡在其中，他們看到也會定期的來清理，不過怎麼清也清不完。

荒野保設協會台北分會長游晨微說，過去所統計無論是海岸或河川廢棄物，一次性塑膠垃圾就佔了8成，剩下就是漁網漁具等其他廢棄物，要解決這個問題，除了源頭管理垃圾減量外，期盼政府可以與民間NGO團體合作，進行垃圾數據分析，共同清理河岸。

新北市議員鄭宇恩表示，除了紅樹林保留區所管轄的林務局，加強比平常要多次數的清理外，其他地區新北市府高灘地管理處也必需要來重視地了解垃圾堆積熱點及志工們的清理作法，積極提供後續清運等協助，並且要求未來針對淡水河垃圾清運船以及上游攔截點，甚至成立專責淡水河清潔隊也都來做可行性評怙。

對此林務局羅東林管處主任何家名表示，針對紅樹林保留區每年清垃圾經費有100萬元，過往他們是每個月會清理一次，而今年改為不定期清理，也就是巡察發現廢棄物堆積就出動清理，平均一年會清出50頓的垃圾量。

市議員鄭宇恩也希望促成公部門、民間團體合作，推動淡水河的環境教育，一起來撿垃圾、也減少製造垃圾。