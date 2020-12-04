為祭祖便民 淡水聖賢祠增設兩座祖先爐

新北市淡水公有納骨塔聖賢祠，因只有一座香爐，習俗上不符合把祭拜祖先跟土地公與地藏王菩薩使用同一座香爐，因此里長向市議員蔡錦賢反應，要求區公所在香爐兩旁增設兩座祖先爐，日前舉辦二座祖先爐開爐祈福典禮，符合傳統宗教信仰習俗的設施。

每到清明節春祭或是中元節秋祭時刻，就是傳統民俗的祭祖典禮，許多人都會到納骨塔來祭拜祖先，而在淡水公有納骨塔聖賢祠，門口只有一座地藏王菩薩香爐，依照祭祖傳統，都還要拜土地公，以及祖先家屬後代，可能都要到100公尺遠的舊塔，才有香爐可以使用，對此市議員蔡錦賢，也要求公所要加設祖先爐。

新北市議員蔡錦賢表示，日前有里長向他反應，聖賢祠只有一座香爐，習俗上不太可能把祭拜祖先跟土地公與地藏王菩薩使用同一座香爐，因此要求區公所在現有的香爐兩旁增設兩座祖先爐，並且在日前舉辦開爐祈福典禮。

淡水區長巫宗仁表示，先前有與公所民政課等同仁到新北市他地區的公有納骨塔了解，確實都有土地公爐及祖先爐，而淡水聖賢祠的確有不足的部份，也立即設置了兩座祖先爐就在聖賢祠的門口，未來民眾祭祖不用再來回奔波，希望提供符合傳統宗教信仰習俗的設施，讓眾更方便。