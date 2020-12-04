先學氣功再吃飯 汐止湖光里長輩愛共餐

汐止區湖光里內的老年人口越來越多，為了讓他們在地樂活，銀髮俱樂部也在上個月成立，今(4)日舉辦老人共餐，一大早不少老人家先來動一動，學氣功，接著義工端出拿手菜，長輩們聚在一起吃飯聊天，好開心。

湖光里長夏潔書說，新北市政府這幾年推動的銀髮族俱樂部，汐止區第24座，就在湖光里，而在成立後，也安排了一系列的活動課程，大約11點，先由老師帶領大家做八段錦健身，這是氣功的一種，接著中午時間一起共餐。

夏潔書指出，雖然，才剛成立，不過反應不錯，短短一個多月六堂課，參加的老人家倍數成長，從一開始的十幾個人或是二十多位，到現在都有四十多位長輩參加，而老人家吃飯前做運動，義工們也沒閒著，中午時間一到，端出一道道的拿手菜，有大廚加持菜色不錯，有三杯雞、高麗菜還有青菜豆腐湯等等，就連96歲的長輩都趕著來共餐，

直說菜色豐富又好吃。

湖光里的老年人口越來越多，現在透過銀髮俱樂部，長輩每個星期五固定走出來到活中心聚會聯誼，增添生活樂趣。