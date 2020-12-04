北市府送里長水果月曆印製出錯 北農：回收補送

台北市政府每年都會贈送由台北農產公司印製水果月曆給里長，卻發生明年月曆印製錯誤。北農今天指出，1200本月曆，其中6本有跳頁、裝訂錯誤情況，屬個案，已回收並補送。

台北市政府每年委託台北農產運銷公司印製水果月曆，今年份數共1200本，採購金額為新台幣9萬元，單價每本價格75元，除贈送給456名里長及里辦公室外，還有外賓和訪客。北農11月下旬交貨給北市府。

但事後卻發生北農印製水果月曆出現錯誤情形，對此，北農主任秘書路全利今天說，12月1日接獲反映，有6本水果月曆出現跳頁、裝訂錯誤情形，包含月曆的4月份印製2張、6月份缺頁。

他指出，接獲反映後，有詢問廠商，廠商提到是因機器裝訂不慎所致，屬於業者疏失，目前已收回印製錯誤的月曆，並在今天補送。