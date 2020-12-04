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送柴犬去洗澡 寵物業者竟將狗猛甩撞擊！新北市府開罰撤照

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
柴犬「起司」的身體因被牽繩拉起騰空擺動，造成劇烈重擊澡槽內壁，導致身體受傷。圖／新北市動保處提供
柴犬「起司」的身體因被牽繩拉起騰空擺動，造成劇烈重擊澡槽內壁，導致身體受傷。圖／新北市動保處提供

黃姓飼主11月11日將柴犬「起司」送往板橋區某寵物店洗澡美容，未料回來時，起司不僅發抖畏懼、眼睛出現充血，右後腿竟然跛行，立即將起司送醫，後續向動保處通報。新北市動保處長楊淑方指出，店家聲稱是管教柴犬不要有咬人行為，但經調閱監視畫面發現該店長將起司在澡槽中猛甩撞擊，依動保法第6條對該店長處以1萬5000元罰鍰，並終身不得從事相關行業。

黃姓飼主向動保處表示，11日當天他將4個月的柴犬「起司」送至板橋區某寵物店進行美容，未料起司帶回家後，雙眼紅腫、右腳跛行，緊急送往動物醫院治療。

經醫生診斷後，發現「起司」右後肢輕微跛行，醫生建議持續觀察有無惡化。隔日發現起司雙眼紅腫、後腳跛行情況並未改善，再帶至動物醫院檢查，經診斷雙眼上鞏膜出血，開立眼藥水，因起司右後肢無力及輕微跛行，醫生建議持續觀察，如跛行嚴重，應回診進行X光檢查，11月16日回診，X光檢查無明顯骨折及脫臼，雙眼上鞏膜出血及跛行程度有改善，並提供動保處相關醫療證明。

該店長於11月17日15時到動保處說明，該店長聲稱，當初原本由員工替起司洗澡，但起司洗澡時會回頭咬員工手指，即便改另一位員工，起司仍露出牙齒作勢咬人，最後自己親自以牽繩觸摸起司幫牠洗澡，但牠還是回過頭要咬牽繩，就用牽繩做保護保定措施。

但動保處調閱店家監視器畫面發現，該店長將起司放入洗澡槽時，數次大力手持牽繩不斷甩動，完全不管起司是否有掙扎、抗拒，起司的身體因被牽繩拉起騰空擺動，造成劇烈重擊澡槽內壁，導致身體受傷、四腳呈癱軟狀態。但店長卻供稱拉繩動作是為了進行減敏訓練，等起司安定下來才開始洗澡。

楊淑方指出，該名店長行為已明顯違法，除依法罰鍰，也撤除特定寵物業營業許可證，終生不得為特定寵物專業人員或負責人，楊淑方也呼籲，寵物美容業者應有愛心、小心謹慎對待每一隻毛寶貝。

楊淑方提醒，飼主選擇寵物美容時，寵物有特殊行為或注意事項，應主動告知寵物美容人員進行適當防護措施，避免員工被咬情形；民眾如有發現寵物送洗後有受傷情形，應立即送往動物醫院診治，並向動保處進行通報。

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