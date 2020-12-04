台北市跨年系列活動 12/5北門打卡可兌換美食券

2020年已盡尾聲，台北市觀傳局今天宣布，5、6日將舉辦跨年系列活動，邀請民眾到北門廣場玩塗鴉，臉書打卡還能兌換台北地下街50元美食券。另外也能到民生公園逛文青咖啡市集。

觀傳局表示，本週六在北門廣場登場的「和你一起‧塗鴉樂」將邀請100名民眾與藝術家DEBE一同創作，作品將在跨年晚會上與舞台表演結合演出。現場除了手作文創市集外，還有不插電演唱及古箏演奏等表演。參與民眾打卡拍照上傳可至活動現場服務台兌換限量「台北地下街50元輕食區美食券」。

觀傳局說，本週日在民生公園的「和你一起．聊市啡」將舉辦文青咖啡市集，邀請在地咖啡廳、輕食、甜點商家進駐，還有專業咖啡師及手沖冠軍現場教學，以及小提琴演奏與不插電演唱等精彩活動。

觀傳局今年首度推出跨年系列活動，即日起至110年1月1日，每日下午5時至晚間10時將同步點亮7大藝術裝置及燈飾，配合每個週末的主題活動，邀請民眾到戶外走走，一路玩到2021年。